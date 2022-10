Španielskeho fanúšika cestujúceho peši údajne zadržali v Iráne

Madrid 26. októbra (TASR) - Španielskeho fanúšika Santiaga Sancheza, ktorý sa peši vybral z Madridu do Dauhy na MS vo futbale, údajne zadržali v Iráne. V krajine zmizol pred tromi týždňami, uviedla v stredu jeho rodina.



Rodičia 41-ročného turistu si myslia, že ich syn je spoločne s tlmočníkom vo väzení v Teheráne. "Od španielskeho ministerstva zahraničných vecí sme sa dozvedeli, že na 99 percent ho zatkli. Máme nádej, veríme snahe ambasády, ktorá nás bude oficiálne informovať o situácii," povedala Sanchezova matka Celia Cogedorová pre agentúru AP.



Španielska ambasáda v Teheráne je v kontakte s iránskymi úradmi. Ministerstvo však neposkytlo ďalšie detaily. Kurdská organizácia na ochranu ľudských práv informovala s odvolaním sa na anonymné zdroje, že Sancheza zatkli bezpečnostné zložky po tom, ako navštívil miesto, kde je pochovaná Mahsá Amíníová. Smrť 22-ročnej ženy v policajnom zdržaní rozpútala súčasné protivládne protesty v krajine.



Sanchez bol údajne v meste Saqez, kde sa Amíníová narodila. Smeroval do prístavného mesta Bandar Abbas na juhu Iránu, odkiaľ sa plánoval preplaviť do Kataru. Podľa rodičov sa však jeho stopa stratila ešte pred príchodom do Teheránu. Jeho zmiznutie oznámili 17. októbra. Španiel bol v Iráne už v roku 2019, keď absolvoval podobnú trasu z Madridu do Saudskej Arábie na bicykli. Rodičia zdôraznili, že ich syn chcel len pomáhať ľuďom a propagovať svoj obľúbený klub Real Madrid.