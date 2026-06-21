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Španielski futbalisti majú prvé víťazstvo, zdolali Saudskú Arábiu 4:0
Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho tak majú po dvoch zápasoch na konte štyri body a vedú tabuľku H-skupiny.
Autor TASR
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Atlanta 21. júna (TASR) - Španielski futbalisti si pripísali prvé víťazstvo na MS 2026. V nedeľnom dueli H-skupiny v Atlante zdolali Saudskú Arábiu 4:0. Strelecký účet úradujúcich majstrov Európy na šampionáte otvorila hviezda Barcelony Lamine Yamal, dvakrát skóroval Mikel Oyarzabal a vlastný gól si dal Hassan Al-Tambakti.
Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho tak majú po dvoch zápasoch na konte štyri body a vedú tabuľku H-skupiny. Do turnaja vstúpili prekvapivou remízou 0:0 s Kapverdami. Saudská Arábia má jeden bod za remízu 1:1 s Uruguajom a ešte živí nádej na postup do vyraďovacej fázy.
V noci na pondelok o 0.00 h SELČ je ešte v H-skupine na programe duel medzi Uruguajom a Kapverdami. Španieli sa v sobotu 27. júna o 2.00 h SELČ stretnú s Uruguajom, zatiaľ čo Saudská Arábia bude v tom istom čase čeliť Kapverdom.
Španieli ukončili strelecké trápenie na šampionáte už v 10. minúte. Oyarzabal z ľavej strany šestnástky našiel pri vzdialenejšej tyči Yamala, ktorý poľahky usmernil loptu do siete. Oyarzabal pridal k asistencii presný zásah už o 10 minút neskôr, keď sa výborne zorientoval v skrumáži pred bránou po rohovom kope. V 24. minúte oslavoval 29-ročný útočník Realu Sociedad opäť, po vydarenej akcii s centrovanou loptou do šestnástky a sklepnutí od Olma pred bránou zvýšil na 3:0. Oyarzabal mohol skompletizovať hetrik už v prvom polčase, no po chybe brankára Al-Owaisa trafil brvno.
De la Fuente šetril oboch strelcov a Yamal s Oyarzabalom sa už v druhom polčase nepredstavili. Zverenci gréckeho kormidelníka Georgiosa Donisa si v úvode druhého polčasu pri rohovom kope nepostrážili Cucurellu, po ktorého koncovke a zákroku brankára sa lopta od Al-Tambaktiho odrazila do brány. Španieli mali naďalej jasnú prevahu a kontrolovali pohodlné vedenie. Stále platí, že na MS v USA, Mexiku a Kanade ešte neinkasovali. V nadstavenom čase ešte rozvlnil sieť Torres, ale skóre 4:0 ponechal v platnosti ofsajdový verdikt.
Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho tak majú po dvoch zápasoch na konte štyri body a vedú tabuľku H-skupiny. Do turnaja vstúpili prekvapivou remízou 0:0 s Kapverdami. Saudská Arábia má jeden bod za remízu 1:1 s Uruguajom a ešte živí nádej na postup do vyraďovacej fázy.
V noci na pondelok o 0.00 h SELČ je ešte v H-skupine na programe duel medzi Uruguajom a Kapverdami. Španieli sa v sobotu 27. júna o 2.00 h SELČ stretnú s Uruguajom, zatiaľ čo Saudská Arábia bude v tom istom čase čeliť Kapverdom.
MS vo futbale - H-skupina
Atlanta
Španielsko - Saudská Arábia 4:0 (3:0)
Góly: 10. Yamal, 21. a 24. Oyarzabal, 49. Al-Tambakti (vlastný). Rozhodovali: Claus - Manes, Figueiredo (všetci Braz.), ŽK: Al-Dawsari, Kanno, 68.239 divákov.
Španielsko: Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (70. Ruiz) - Yamal (46. Pino), Olmo (61. Merino), Baena (61. Williams) - Oyarzabal (46. Torres)
S. Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri (60. Al-Hejji), Lajami, Al-Tambakti, Al-Harbi - Al-Juwayr (46. Al-Hamdan), Al-Khaibari (46. Kanno), N. Al-Dawsari (90. Al-Ghannam), S. Al-Dawsari - Al-Buraikan (61. Abu Al-Shamat)
Atlanta
Španielsko - Saudská Arábia 4:0 (3:0)
Góly: 10. Yamal, 21. a 24. Oyarzabal, 49. Al-Tambakti (vlastný). Rozhodovali: Claus - Manes, Figueiredo (všetci Braz.), ŽK: Al-Dawsari, Kanno, 68.239 divákov.
Španielsko: Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri (70. Ruiz) - Yamal (46. Pino), Olmo (61. Merino), Baena (61. Williams) - Oyarzabal (46. Torres)
S. Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri (60. Al-Hejji), Lajami, Al-Tambakti, Al-Harbi - Al-Juwayr (46. Al-Hamdan), Al-Khaibari (46. Kanno), N. Al-Dawsari (90. Al-Ghannam), S. Al-Dawsari - Al-Buraikan (61. Abu Al-Shamat)
Španieli ukončili strelecké trápenie na šampionáte už v 10. minúte. Oyarzabal z ľavej strany šestnástky našiel pri vzdialenejšej tyči Yamala, ktorý poľahky usmernil loptu do siete. Oyarzabal pridal k asistencii presný zásah už o 10 minút neskôr, keď sa výborne zorientoval v skrumáži pred bránou po rohovom kope. V 24. minúte oslavoval 29-ročný útočník Realu Sociedad opäť, po vydarenej akcii s centrovanou loptou do šestnástky a sklepnutí od Olma pred bránou zvýšil na 3:0. Oyarzabal mohol skompletizovať hetrik už v prvom polčase, no po chybe brankára Al-Owaisa trafil brvno.
De la Fuente šetril oboch strelcov a Yamal s Oyarzabalom sa už v druhom polčase nepredstavili. Zverenci gréckeho kormidelníka Georgiosa Donisa si v úvode druhého polčasu pri rohovom kope nepostrážili Cucurellu, po ktorého koncovke a zákroku brankára sa lopta od Al-Tambaktiho odrazila do brány. Španieli mali naďalej jasnú prevahu a kontrolovali pohodlné vedenie. Stále platí, že na MS v USA, Mexiku a Kanade ešte neinkasovali. V nadstavenom čase ešte rozvlnil sieť Torres, ale skóre 4:0 ponechal v platnosti ofsajdový verdikt.
tabuľka H-skupiny:
1. Španielsko 2 1 1 0 4:0 4
2. Uruguaj 1 0 1 0 1:1 1
3. S. Arábia 2 0 1 1 1:5 1
4. Kapverdy 1 0 1 0 0:0 1
1. Španielsko 2 1 1 0 4:0 4
2. Uruguaj 1 0 1 0 1:1 1
3. S. Arábia 2 0 1 1 1:5 1
4. Kapverdy 1 0 1 0 0:0 1