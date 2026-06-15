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Španielski futbalisti prekvapivo remizovalo s Kapverdami
Úradujúci majstri Európy boli v stretnutí H-skupiny v pozícii jasného favorita proti nováčikovi, ktorý senzačne získal vôbec prvý bod na mundiale.
Autor TASR,aktualizované
Atlanta 15. júna (TASR) - Španielski futbalisti vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta prekvapivo remizovali s Kapverdami 0:0. Úradujúci majstri Európy boli v stretnutí H-skupiny v pozícii jasného favorita proti nováčikovi, ktorý senzačne získal vôbec prvý bod na mundiale.
Španieli sú favoritom H-skupiny, kde sú ešte Saudská Arábia a Uruguaj, ale aj celého turnaja. Proti africkému súperovi však zostávajú bez víťazstva na svetovom šampionáte aj po 20 rokoch. Ďalší duel ich čaká v nedeľu o 18.00 SELČ proti Saudskej Arábii, Kapverdy sa v druhom zápase stretnú s Uruguajom v pondelok 22. júna o polnoci SELČ.
MS 2026 - H-skupina
Atlanta
Španielsko - Kapverdy 0:0
Rozhodovali: Makhadmeh - Al-Kalaf, Al-Roalle (všteci Jor.), ŽK: Pedri - Lopes Cabral, 67.640 divákov
Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz (71. Merino), Rodri (87. Williams), Pedri - Torres (81. Olmo), Oyarzabal, Gavi (71. Yamal)
Kapverdy: Vozinha - Moreria, Lopes, Borges, Lopes Cabral (76. Paulo) - Lenini - Mendes, L. Duarte (61. D. Duarte), Monteiro (79. Arcanjo), Cabral (61. Semedo) - Livramento (61. Da Costa)
Kapverďania na začiatku ukázali bojovnosť a nedovolili favoritovi prebrať ofenzívne opraty. Tlak síce „modrí žraloci“ nevytvárali, no zabránili Španielom na ceste k väčším príležitostiam. Pri vysokom napádaní boli aktívni v bloku, oberali súpera o loptu, v pokoji rozohrávali a pokúšali sa o brejky. Favoriti to skúšali po ľavej strane cez Gaviho a pred prestávkou nakoniec dostali súpera pod tlak. Torres strelil brvno a niekoľko kvalitných zákrokov vytiahol brankár Vozinha.
Na začiatku druhého polčasu sa hralo takmer stále pred bránkou Kapverďanov, no tí dokázali postrážiť rohové kopy aj centre z krídel a k väčšiemu ohrozeniu bránky nedochádzalo. Po hodine hry prišlo k trojitému striedaniu v africkom tíme od trénera Pedra Leitaoa Brita. Jeho náprotivok Luis de la Fuente poslal do hry dve nové posily vrátane hviezdneho Yamala, ktorého pôvodne proti outsiderovi šetril. Gól však nepriniesla táto, ani ďalšie zmeny. Na konci riadneho hracieho času ešte dokonca zakončoval na druhej strane pri rohovom kope Borges. V nadstavení išli ofenzívne snahy cez Yamala, no z 30 striel jeho tímu nenašla ani jedna cestu do Vozinhovej siete.
Španieli sú favoritom H-skupiny, kde sú ešte Saudská Arábia a Uruguaj, ale aj celého turnaja. Proti africkému súperovi však zostávajú bez víťazstva na svetovom šampionáte aj po 20 rokoch. Ďalší duel ich čaká v nedeľu o 18.00 SELČ proti Saudskej Arábii, Kapverdy sa v druhom zápase stretnú s Uruguajom v pondelok 22. júna o polnoci SELČ.
MS 2026 - H-skupina
Atlanta
Španielsko - Kapverdy 0:0
Rozhodovali: Makhadmeh - Al-Kalaf, Al-Roalle (všteci Jor.), ŽK: Pedri - Lopes Cabral, 67.640 divákov
Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz (71. Merino), Rodri (87. Williams), Pedri - Torres (81. Olmo), Oyarzabal, Gavi (71. Yamal)
Kapverdy: Vozinha - Moreria, Lopes, Borges, Lopes Cabral (76. Paulo) - Lenini - Mendes, L. Duarte (61. D. Duarte), Monteiro (79. Arcanjo), Cabral (61. Semedo) - Livramento (61. Da Costa)
Kapverďania na začiatku ukázali bojovnosť a nedovolili favoritovi prebrať ofenzívne opraty. Tlak síce „modrí žraloci“ nevytvárali, no zabránili Španielom na ceste k väčším príležitostiam. Pri vysokom napádaní boli aktívni v bloku, oberali súpera o loptu, v pokoji rozohrávali a pokúšali sa o brejky. Favoriti to skúšali po ľavej strane cez Gaviho a pred prestávkou nakoniec dostali súpera pod tlak. Torres strelil brvno a niekoľko kvalitných zákrokov vytiahol brankár Vozinha.
Na začiatku druhého polčasu sa hralo takmer stále pred bránkou Kapverďanov, no tí dokázali postrážiť rohové kopy aj centre z krídel a k väčšiemu ohrozeniu bránky nedochádzalo. Po hodine hry prišlo k trojitému striedaniu v africkom tíme od trénera Pedra Leitaoa Brita. Jeho náprotivok Luis de la Fuente poslal do hry dve nové posily vrátane hviezdneho Yamala, ktorého pôvodne proti outsiderovi šetril. Gól však nepriniesla táto, ani ďalšie zmeny. Na konci riadneho hracieho času ešte dokonca zakončoval na druhej strane pri rohovom kope Borges. V nadstavení išli ofenzívne snahy cez Yamala, no z 30 striel jeho tímu nenašla ani jedna cestu do Vozinhovej siete.