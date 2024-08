Španielski hádzanári obhájili bronzovú pozíciu z Tokia

hádzaná muži



zápas o 3. miesto:



Španielsko - Slovinsko 23:22 (12:12)



Najviac gólov: Gomez 5/3, Casado 4, Serdio 3 - Dolenec 6/6, Janc 5, Kodrin a Vlah po 3







konečné poradie od 3. miesta: 3. Španielsko, 4. Slovinsko, 5. Egypt, 6. Nórsko, 7. Švédsko, 8. Francúzsko, 9. Chorvátsko, 10. Maďarsko, 11. Japonsko, 12. Argentína

Paríž 11. augusta (TASR) - Hádzanári Španielska získali na OH v Paríži bronzové medaily. V nedeľnom súboji o tretiu priečku vyhrali nad Slovinskom 23:22 a zopakovali tak umiestnenie z predchádzajúcich hier v Tokiu.Španieli vyrovnali svoje historické maximum na OH, je to už ich piaty bronz na hrách (predtým 1996, 2000, 2008 a 2020). Ešte nikdy v histórii neprehrali olympijský súboj o tretiu priečku. Slovinci na svoj prvý cenný kov stále čakajú, vylepšili však svoje doteraz najlepšie umiestnenie z Ria de Janeiro 2016 (6. miesto).Slovinci mali lepší vstup do zápasu a v polovici prvého polčasu viedli 6:4. Španieli síce otočili skóre na 12:10 vo svoj prospech, ale do kabín išli oba tímy za nerozhodného stavu 12:12. Vyrovnaný priebeh malo aj druhé dejstvo, Slovinci sa v ňom dostali prvýkrát do náskoku v 52. minúte gólom Kodrina na 20:19, ale súper mal v dramatickej koncovke pevnejšie nervy a presný zásah Dujšebajeva na 23:21 v 58. minúte sa napokon ukázal ako víťazný. Slovinci mali ešte na posledný útok k dispozícii 25 sekúnd, ale predĺženie si nevynútili.Vo finále olympijského turnaja sa v nedeľu o 13.30 h stretli Nemci a úradujúci svetoví šampióni z Dánska. Obhajcovia titulu Francúzi vypadli vo štvrťfinále.