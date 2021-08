Španielski hádzanári získali bronz po víťazstve nad Egyptom

hádzaná muži



o 3. miesto:



Egypt - Španielsko 31:33 (16:19)

Tokio 7. augusta (TASR) - Hádzanári Španielska získali štvrtýkrát v histórii olympijský bronz. V súboji o tretiu priečku na OH v Tokiu úradujúci európski šampióni zdolali Egypt 33:31. Egypťania naďalej čakajú na prvý cenný kov z vrcholného podujatia.Španieli majú spolu štyri olympijské medaily, bronz si odniesli aj z OH 1996, 2000 a 2008. V sobotnom dueli s Egyptom si na konci prvého polčasu vypracovali trojgólový náskok, ale africký súper po zmene strán držal krok až do stavu 28:28. Záver už vyznel pre zverencov Jordiho Riberu, najlepším strelcom v španielskom drese bol autor ôsmich gólov Aleix Gómez.Vo finále hádzanárskeho turnaja mužov sa stretnú Francúzsko s Dánskom (14.00 SELČ).