Španielski vodní pólisti zdolali domácich Chorvátov a získali zlato

Chorvátsko - Španielsko 10:11 (5:3, 2:3, 3:2, 0:3)







Maďarsko - Taliansko 7:12 (1:4, 2:4, 1:2, 3:2)







Grécko - Čierna Hora 15:10 (6:2, 2:3, 1:2, 6:3)







Srbsko - Rumunsko 18:7 (5:1, 3:2, 4:1, 6:3)







1. Španielsko, 2. Chorvátsko, 3. Taliansko, 4. Maďarsko, 5. Grécko, 6. Čierna Hora,... 13. SLOVENSKO

Záhreb 16. januára (TASR) - Reprezentanti Španielska sa stali premiérovo majstrami Európy vo vodnom póle. V utorňajšom finálovom stretnutí zdolali v dramatickom súboji domácich Chorvátov 11:10. Španielsko tak rozšírilo medailovú zbierku z kontinentálneho šampionátu na osem cenných kovov (1-3-4).Domáci pritom viedli pred záverečnou štvrtinou 10:8, no Španieli sa v záverečnej časti presadili až trikrát, zatiaľ čo Chorváti neskórovali ani raz.Bronz získali Taliani, ktorí zvíťazili nad Maďarskom 12:7. Pre Talianov to bol dvanásty cenný kov z európskeho šampionátu, z toho siedmy bronz (3-2-7). Viac medailí z ME majú na konte iba Maďari (26).V zápase o umiestnenie potvrdili úlohu favorita Srbi, ktorí zdolali Rumunov 18:7 a obsadili tak konečné 7. miesto. Piatu priečku si výhrou 15:10 nad Čiernou Horou zabezpečili Gréci.