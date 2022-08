Španielski volejbalisti zdolali v F-skupine kvalifikácie ME Maďarsko

kvalifikácia ME 2023 - F-skupina:



Španielsko - Maďarsko 3:0 (20, 15, 24)



konečná tabuľka F-skupiny:



1. Španielsko 6 6 0 18:3 17*



2. SLOVENSKO 6 4 2 13:7 12



3. Maďarsko 6 2 4 9:12 7



4. Gruzínsko 6 0 6 0:18 0



konečná tabuľka druhých tímov:



1. Švajčiarsko 4 3 1 11:6 9*



2. Dánsko 4 3 1 10:6 8*



3. Čierna Hora 4 3 1 9:6 8*



4. Estónsko 4 2 2 8:6 7*



5. Chorvátsko 4 2 2 7:6 6*



---------------------------



6. SLOVENSKO 4 2 2 7:7 6



7. Lotyšsko 4 2 2 7:9 5

Madrid 21. augusta (TASR) - Volejbalisti Španielska zvíťazili v nedeľnom záverečnom zápase "slovenskej" F-skupiny kvalifikácie ME 2023 na domácej palubovke nad Maďarskom 3:0. Už predtým mali istotu priameho postupu na šampionát a prvé miesto obsadili so ziskom 17 bodov.Slovenskí reprezentanti nepostúpili z tabuľky druhých tímov, skončili v nej na šiestej priečke a na záverečný turnaj sa prebojovalo päť najlepšie umiestnených družstiev. Slováci získali v "efku" dvanásť bodov, do tabuľky druhých tímov si však preniesli iba šesť za dve víťazstvá nad Maďarskom a skóre 7:7. Výsledky proti poslednému Gruzínskemu sa im škrtli, keďže účinkovali v štvorčlennej skupine. Lepšiu bilanciu mali Švajčiarsko, Dánsko, Čierna Hora, Estónsko i Chorvátsko, ktorému sa síce počítalo takisto šesť bodov, ale tesne lepší pomer setov 7:6.*postup na ME