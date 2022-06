Liga národov:Španieli remizovali v 2. skupine A-divízie s Portugalskom

Na snímke vľavo český útočník Jan Kuchta strieľa gól, vpravo švajčiarsky brankár Yann Sommer v zápase 1. kola druhej skupiny A-divízie Ligy národov vo futbale Česko - Švajčiarsko v Prahe 2. júna 2022. Foto: TASR/AP

1. kolo Ligy národov 2022/2023

2. skupina A-divízie

Španielsko - Portugalsko 1:1 (1:0)



Góly: 25. Morata - 82. Horta



Česko - Švajčiarsko 2:1 (1:1)



Góly: 11. Kuchta, 58. Jankto - 44. Okafor



tabuľka:



1. Česko 1 1 0 0 2:1 3



2. Portugalsko 1 0 1 0 1:1 1



3. Španielsko 1 0 1 0 1:1 1



4. Švajčiarsko 1 0 0 1 1:2 0







2. skupina B-divízie

Izrael - Island 2:2 (1:1)



Góly: 25. Abada, 84. Weissman - 42. Helgason, 53. Sigurdsson



tabuľka:



1. Island 1 0 1 0 2:2 1



2. Izrael 1 0 1 0 2:2 1



3. Albánsko 0 0 0 0 0:0 0



4. Rusko 0 0 0 0 0:0 0







4. skupina B-divízie

Slovinsko - Švédsko 0:2 (0:1)



Góly: 39. Forsberg, 88. Kulusevski



Srbsko - Nórsko 0:1 (0:1)



Gól: 26. Haaland



tabuľka:



1. Švédsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Nórsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Srbsko 1 0 0 1 0:1 0



4. Slovinsko 1 0 0 1 0:2 0







2. skupina C-divízie:

Severné Írsko - Grécko 0:1 (0:1)



Gól: 39. Bakasetas



Cyprus - Kosovo 0:2 (0:1)



Góly: 65. Berisha, 78. Zhegrova



tabuľka:



1. Kosovo 1 1 0 0 2:0 3



2. Grécko 1 1 0 0 1:0 3



3. Severné Írsko 1 0 0 1 0:1 0



4. Cyprus 1 0 0 1 0:2 0







4. skupina C-divízie

Gruzínsko - Gibraltár 4:0 (2:0)



Góly: 12. Kvaratškelia, 33. Kašia, 87. Mikautadze, 88. Vako



Bulharsko - Severné Macedónsko 1:1 (1:0)



Góly: 13. Despodov - 50. Ristovski



tabuľka:



1. Gruzínsko 1 1 0 0 4:0 3



2. Severné Macedónsko 1 0 1 0 1:1 1



3. Bulharsko 1 0 1 0 1:1 1



4. Gibraltar 1 0 0 1 0:4 0







2. skupina D-divízie

Estónsko - San Maríno 2:0 (2:0)



Góly: 24. Kirss, 42. Tamm



tabuľka:



1. Estónsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Malta 0 0 0 0 0:0 0



3. San Maríno 1 0 0 1 0:2 0



Bratislava 2. júna (TASR) - Futbalisti Španielska vstúpili do Ligy národov 2022/2023 remízou s Portugalskom 1:1. Vlaňajší finalista súťaže išiel v šlágri 2. skupiny A-divízie proti víťazovi premiérovej edície do vedenia v 25. minúte, presadil sa Alvaro Morata. Po prestávke vyrovnal v 82. minúte Ricardo Horta.Domáci mali na štadióne Benita Villamarína v Seville po prvom góle ďalšie šance, ale priamy kop Pabla Sarabiu skončil tesne vedľa. Portugalci mali veľkú šancu po prestávke, keď sa Leao dostal pred bránku, jeho strelu po zemi ale vykopol pozorný brankár Unai Simon. V 62. minúte sa v drese hostí dostal na trávnik Cristiano Ronaldo, spoločne so spoluhráčmi sa napokon tešil z cenného bodu.V Prahe sa Česi ujali vedenia v zápase so Švajčiarskom po zmätkoch v obrane súpera, situáciu využil Jan Kuchta - 1:0. Vyrovnanie prišlo ešte do prestávky, presadil sa Noah Okafor. Po prestávke zariadil triumf domácich Jakub Jankto.Futbalisti Bulharska remizovali v dueli C-skupiny na domácej pôde so Severným Macedónskom 1:1. Domáci sa najskôr tešili po zásahu Kirila Despodova v 13. minúte, po prestávke vyrovnal za hostí Milan Ristovski, ktorý si vo Fortuna lige oblieka dres Spartaka Trnava.V zápase Gruzínska s Gibraltárom sa strelecky presadil ďalší hráč, ktorý pôsobí v slovenskej najvyššej súťaži. Obranca Guram Kašia zo Slovana Bratislava pomohol domácim k triumfu 4:0.Slovensko bude v Lige národov 2022/2023 prvýkrát v akcii v piatok, keď o 20.45 h nastúpi v Novom Sade proti Bielorusku v 3. skupine C-divízie.