Španielsko postúpilo do finále a ukončilo sériu Talianska bez prehry

Liga národov - semifinále:

Miláno



Taliansko - Španielsko 1:2 (0:2)



Góly: 83. Pellegrini - 17. a 45.+2 F. Torres. ŽK: Bonucci, Locatelli - Azpilicueta, Sarabia, Pino, Oyarzabal, ČK: 42. Bonucci (Tal.) po 2. ŽK. Rozhodoval: Karasjov (Rus.)



Taliansko: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson – Barella (72. Calabria), Jorginho (64. Pellegrini), Verratti (58. Locatelli) – Chiesa, Bernardeschi (46. Chiellini), Insigne (58. Kean)



Španielsko: Simon – Azpilicueta, Laporte, P. Torres, Alonso – Koke (75. Merino), Busquets, Gavi (84. Roberto) – Sarabia (75. Gil), F. Torres (49. Pino), Oyarzabal



hlasy po zápase /uefa.com/:



Luis Enrique, tréner Španielska: "Zápas sa pre nás vyvinul nádherným spôsobom. Bol to duel dvoch rivalov, ktorí si nič nedarovali a ukázali tú najvyššiu kvalitu. Môj tím vyzeral nebezpečne, súpera sme tlačili. Som šťastný, ako to dopadlo. Výborne sme bránili tým, že sme súpera vysoko napádali, hrali odvážne a ukázali skvelý prístup. Víťazstvo však netreba preceňovať, bol to pre nás iba jeden zápas, žiaden historický triumf."



Koke, stredopoliar Španielska: "Bol to historický večer. Vyhrať nad Talianskom na San Sire po tom, ako ťahalo rekordnú šnúru bez prehry - to je nezabudnuteľné víťazstvo. Všetko, čo sme si pred zápasom naplánovali, nám vyšlo, pracovali sme extrémne tvrdo na tom, aby sme dosiahli náš cieľ. Podali sme neskutočný výkon, najmä v prvom polčase."



Roberto Mancini, tréner Talianska: "Prvý polčas sa pokojne mohol skončiť 1:1. Španieli hrali veľmi technicky a my sme si mali dávať väčší pozor, aby sme nedostali druhý gól. Proti španielskym hráčom, ktorí vedia podržať loptu na kopačkách, sa hrá ťažko v jedenástich, nieto ešte s desiatimi. Potrebovali sme svieže nohy a tak som poslal v druhom polčase na ihrisko niekoľkých čerstvých hráčov, čo nám pomohlo."

Miláno 7. októbra (TASR) - Futbalisti Španielska postúpili do finále druhého ročníka Ligy národov. V stredajšom úvodnom semifinále triumfovali na pôde Talianska v Miláne 2:1 a vďaka dvom gólom Ferrana Torresa ukončili domácim rekordnú šnúru 37 zápasov bez prehry. V nedeľu si na rovnakom mieste zahrajú o trofej proti víťazovi štvrtkového turínskeho duelu medzi Belgickom a Francúzskom (20.45), úradujúcim majstrom Európy zostalo stretnutie o tretie miesto.Stredopoliar Gavi z FC Barcelona sa vo veku 17 rokov a 60 dní stal najmladším debutantom v histórii španielskej reprezentácie. Nastúpil v základnej zostave a prekonal 85-ročný rekord Angela Zubietu Redonda, ktorý si v roku 1936 v prípravnom zápase proti československému tímu premiérovo obliekol najcennejší dres vo veku 17 rokov a 284 dní.Úradujúci majstri Európy boli na domácej pôde spočiatku strelecky aktívnejší. Už v 5. minúte prinútil Chiesa k prvému zákroku hosťujúceho brankára Simona, ďalšie pokusy však patrili skôr do kategórie propagačných. Španielsko rýchlo začalo kontrolovať loptu vďaka svojej kombinačnej hre a v 17. minúte otvorilo skóre jednoduchou, no účinnou akciou, ktorou zaskočilo taliansku defenzívu. Oyarzabal potiahol loptu na ľavom krídle, odcentroval do šestnástky, kde si nabehol F. Torres a náročným kopom z prvej ju nechytateľne usmernil k žrdi. Vzápätí mohli Španieli viesť už o dva góly, po sérii zblokovaných striel sa lopta odrazila k Alonsovi, ktorý vyslal prudký halfvolej. Brankár Donnarumma ho nedôrazne vyrazil iba na žrď a nebezpečenstvo definitívne zažehnal až Bonucci. Domáci poprehadzovali útočné trio, Insigne išiel do stredu, Bernardeschi sa posunul doprava a Chiesa operoval zľava. Takmer to prinieslo vyrovnanie, Bernardeschi si pripravil streleckú pozíciu na pravej strane šestnástky a jeho zakončenie vyrazil Simon na žrď. Zakrátko dostal Insigne prihrávku z ľavého krídla, ale na rozdiel od F. Torresa na opačnom konci netrafil bránku. Taliani pykali za nevyužité šance ešte do prestávky a hneď dvakrát. Najprv Bonucci videl po faule lakťom na Busquetsa vo výskoku dvoch kapitánov druhú žltú a červenú kartu a v nadstavenom čase druhýkrát inkasovali. Španielom vyšla ďalšia presná akcia, Gavi sklepol loptu Oyarzabalovi, ten mäkučko odcentroval a F. Torres hlavičkou pridal svoj druhý zásah v zápase.Na domácich čakala v druhom polčase nesmierne ťažká úloha a hostia im ju nemienili nijako uľahčiť. Aj s dvojgólovým náskokom a početnou výhodou hrali nebojácne a aktívne, vysoko napádali, niekedy dokonca až so šiestimi hráčmi. Chceli si vypracovať tretí gól, Taliansko sa snažilo zmeniť vývoj stretnutia viacerými striedaniami, ale tie nepriniesli vytúžené ovocie. Autor dvoch asistencií Oyarzabal bol po vyše hodine hry blízko aj k zaslúženému gólu. Gavi našiel striedajúceho Pina, ktorý sa zbavil Emersona a odcentroval do pokutového územia, na zadnú žrď si nabehol Oyarzabal, ale hlavou nenamieril do bránky. V 78. minúte ponúkol Pino diagonálnou prihrávkou vyloženú príležitosť Alonsovi, jeho strelu z prvej vyrazil Donnarumma a následné dorážky zblokovali obrancovia. Taliansko minulo veľa energie v snahe zdramatizovať duel a sedem minút pred koncom riadneho hracieho času dosiahlo kontaktný gól. Španieli podcenili situáciu po ofenzívnom rohovom kope, Chiesa v strede poľa vyhral osobný súboj s P. Torresom a dvaja Taliani sa razom rútili na Simona. Chiesa prihral Pellegrinimu a striedajúci futbalista nemal problém skórovať do odkrytej siete. V závere si už Španielsko postrážilo odplatu za semifinále tohtoročného európskeho šampionátu.