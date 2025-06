Španielsko privíta v roku 2026 dve Veľké ceny F1, pribudne Madrid

Kalendár seriálu MS formuly 1 pre rok 2026:



Marec 6.-8.: Veľká cena Austrálie (Melbourne)



Marec 13.-15.: Veľká cena Číny (Šanghaj)



Marec 27.-29.: Veľká cena Japonska (Suzuka)



Apríl 10.-12.: Veľká cena Bahrajnu (Sachir)



Apríl 17.-19.: Veľká cena Saudskej Arábie (Džidda)



Máj 1.-3.: Veľká cena Miami



Máj 22.-24.: Veľká cena Kanady (Montreal)



Jún 5.-7.: Veľká cena Monaka



Jún 12.-14.: Veľká cena v Barcelone



Jún 26.-28.: Veľká cena Rakúska (Spielberg)



Júl 3.-5.: Veľká cena Veľkej Británie (Silverstone)



Júl 17.-19.: Veľká cena Belgicka (Spa-Francorchamps)



Júl 24.-26.: Veľká cena Maďarska (Budapešť)



August 21.-23.: Veľká cena Holandska (Zandvoort)



September 4.-6.: Veľká cena Talianska (Monza)



September 11.-13.: Veľká cena Španielska (Madrid)



September 25.-27.: Veľká cena Azerbajdžanu (Baku)



Október 9.-11.: Veľká cena Singapuru



Október 23.-25.: Veľká cena USA (Austin)



Október 30.-November 1.: Veľká cena Mexika (Mexico City)



November 6.-8. Veľká cena Brazílie (Sao Paulo)



November 19.-21. Veľká cena Las Vegas



November 27.-29. Veľká cena Kataru (Lusail)



December 4.-6.: Veľká cena SAE (Abú Zabí)



Paríž 10. júna (TASR) - Španielsko v roku 2026 privíta dve Veľké ceny motoristického seriálu MS formuly 1. Okrem Barcelony sa pôjde aj v Madride. Vyplýva to z harmonogramu, ktorý v utorok zverejnila Medzinárodná automobilová federácie (FIA).Sezóna 2026 odštartuje druhýkrát za sebou v Austrálii a to podnikom 6.-8. marca. Vyvrcholí 4.-6. decembra v Spojených arabských emirátoch. Na novom okruhu v Madride sa pôjde 11.-13. marca. Celkovo sa uskutoční 24 Veľkých cien.Počet účastníckych tímov sa rozšíri na 11, pribudne Cadillac. Do seriálu prichádza aj Audi, keď prevezme tím Sauber. „,“ uviedol prezident FIA Mohammed Ben Sulayem podľa AFP.