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Španielsko v generálke zvíťazilo nad Peru 3:1

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Skóre otvoril už v 2. minúte Mikel Oyarzabal, po polhodine hry sa presadil Pedri.

Autor TASR
Puebla 9. júna (TASR) - Španielski futbaloví reprezentanti úspešne zvládli generálku pred MS v USA, Kanade a Mexiku. V poslednom prípravnom zápase pred šampionátom zvíťazili v noci na utorok nad Peru 3:1.

Skóre otvoril už v 2. minúte Mikel Oyarzabal, po polhodine hry sa presadil Pedri. Krátko po polčasovej prestávke si dal vlastný gól peruánsky brankár Pedro Gallese a v 66. minúte len skorigoval na konečných 1:3 z pohľadu Peru Jairo Velez. Španielom naďalej chýbala dvojica Lamine Yamal a Nico Williams, no očakáva sa, že obaja budú fit do úvodného stretnutia H-skupiny proti Kapverdám, ktorý je na programe v pondelok 15. júna.



prípravný zápas pred MS 2026:

Peru - Španielsko 1:3 (0:2)

Góly: 66. Velez - 2. Oyarzabal, 32. Pedri, 53. Gallese (vlastný)
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