Španielsko vypadlo už vo štvrťfinále, Moleiro: Veľké sklamanie

Trnava 22. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka postúpili do semifinále ME vo futbale do 21 rokov. V sobotnom štvrťfinálovom zápase zdolali Španielsko 3:1 a živia tak šancu na obhajobu titulu z predchádzajúceho šampionátu. V boji o finále sa v stredu 25. júna stretnú v Bratislave s Holandskom, ktoré zdolalo Portugalsko 1:0.



Španieli sa stali víťazmi A-skupiny, v ktorej hralo aj Slovensko, Portugalčania zasa s plným počtom bodov a skóre 9:0 ovládli C-skupinu. Obaja favoriti tak na šampionáte končia.



Lee Carsley, tréner Anglicka: „V prvom polčase sme hrali výborne. Niektorí hráči podali vynikajúce výkony a môžu byť na seba hrdí. Veľa hovoríme o útoku a niekedy zabúdame na druhú stranu hry. Defenzívni hráči a brankár podali skvelý výkon v obrane pokutového územia. Jedinou chybičkou bol pokutový kop, na ktorý sme však reagovali veľmi dobre a víťazstvo sme si zaslúžili.“



Alberto Moleiro, stredopoliar Španielska: „Tím hral v prvom polčase dobre, ale inkasovali sme dva góly, čo nám sťažilo zápas. Verili sme si po znížení, ale bolo to veľmi náročné. Dnes to nebol náš deň. Sme Španielsko a musíme vyhrať všetky zápasy, takže je to pre nás veľké sklamanie.“