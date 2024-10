Španielsky futbalista Rodri získal Zlatú loptu

Anglický futbalista Harry Kane si preberá ceny Gerda Müllera pre najlepšieho útočníka počas 68. slávnostného odovzdávania cien Ballon d'Or (Zlatá lopta) v Paríži v pondelok 28. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Španielsky futbalový útočník Lamine Yamal oslavuje zisk trofeje Kopa Trophy pre najlepšieho hráča do 21 rokov počas 68. slávnostného odovzdávania cien Ballon d'Or (Zlatá lopta) v Paríži v pondelok 28. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Argentínsky brankár Emiliano Martínez si preberá cenu Yashin Trophy pre najlepšieho futbalového brankára počas 68. slávnostného odovzdávania cien Ballon d'Or (Zlatá lopta) v Paríži v pondelok 28. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Celé meno: Rodrigo Hernandez Cascante



Dátum narodenia: 22. júna 1996 (28 rokov)



Miesto narodenia: Madrid, Španielsko



Výška: 190 cm



Pozícia: defenzívny stredopoliar



Súčasný klub: Manchester City



Číslo: 16



Predchádzajúce kluby: FC Villarreal B (2015-2016), FC Villareal (2015–2018), Atletico Madrid (2018–2019), Manchester City (od 2019)



Reprezentačné štarty: 56



Góly v reprezentácii: 4



Úspechy: víťaz Ligy majstrov 2023, víťaz Premier League 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, víťaz Superpohára UEFA 2018, 2023, víťaz Ligy národov 2021, majster Európy 2024

Prehľad držiteľov Zlatej lopty od roku 1956:



1956 Sir Stanley Matthews (Angl./FC Blackpool)



1957 Alfredo Di Stefano (Šp./Real Madrid)



1958 Raymond Kopa (Fr./Real Madrid)



1959 Alfredo Di Stefano (Šp./Real Madrid)



1960 Luis Suarez (Šp./FC Barcelona)



1961 Omar Sivori (Tal./Juventus Turín)



1962 Josef Masopust (ČSSR/Dukla Praha)



1963 Lev Jašin (ZSSR/Dynamo Moskva)



1964 Denis Law (Škótsko/Manchester Utd.)



1965 Eusebio (Port./Benfica Lisabon)



1966 Bobby Charlton (Angl./Manchester United)



1967 Florián Albert (Maď./Ferencváros Budapešť)



1968 George Best (Sev. Írsko/Manchester United)



1969 Gianni Rivera (Tal./AC Miláno)



1970 Gerd Müller (Nem./Bayern Mníchov)



1971 Johan Cruyff (Hol./Ajax Amsterdam)



1972 Franz Beckenbauer (Nem./Bayern Mníchov)



1973 Johan Cruyff (Hol./FC Barcelona)



1974 Johan Cruyff (Hol./FC Barcelona)



1975 Oleg Blochin (ZSSR/Dynamo Kijev)



1976 Franz Beckenbauer (Nem./Bayern Mníchov)



1977 Allan Simonsen (Dán./Borussia Mönchengladbach)



1978 Kevin Keegan (Angl./Hamburger SV)



1979 Kevin Keegan (Angl./Hamburger SV)



1980 Karl-Heinz Rummenigge (Nem./Bayern Mníchov)



1981 Karl-Heinz Rummenigge (Nem./Bayern Mníchov)



1982 Paolo Rossi (Tal./Juventus Turín)



1983 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)



1984 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)



1985 Michel Platini (Fr./Juventus Turín)



1986 Igor Belanov (ZSSR/Dynamo Kijev)



1987 Ruud Gullit (Hol./AC Miláno)



1988 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)



1989 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)



1990 Lothar Matthäus (Nem./Inter Miláno)



1991 Jean-Pierre Papin (Fr./Olympique Marseille)



1992 Marco van Basten (Hol./AC Miláno)



1993 Roberto Baggio (Tal./Juventus Turín)



1994 Christo Stojčkov (Bulh./FC Barcelona)



1995 George Weah (Libéria/AC Miláno)



1996 Matthias Sammer (Nem./Borussia Dortmund)



1997 Ronaldo (Braz./Inter Miláno)



1998 Zinedine Zidane (Fr./Juventus Turín)



1999 Rivaldo (Braz./FC Barcelona)



2000 Luis Figo (Port./Real Madrid)



2001 Michael Owen (Angl./FC Liverpool)



2002 Ronaldo (Braz./Inter Miláno-Real Madrid)



2003 Pavel Nedvěd (ČR/Juventus Turín)



2004 Andrij Ševčenko (Ukr./AC Miláno)



2005 Ronaldinho (Braz./FC Barcelona)



2006 Fabio Cannavaro (Tal./Real Madrid)



2007 Kaká (Braz./AC Miláno)



2009 Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)



2010 Lionel Messi (Arg./Barcelona)



2011 Lionel Messi (Arg./Barcelona)



2012 Lionel Messi (Arg./Barcelona)



2013 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)



2014 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)



2015 Lionel Messi (Arg./Barcelona)



2016 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)



2017 Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)



2018 Luka Modrič (Chorv./Real Madrid)



2019 Lionel Messi (Arg./Barcelona)



2020 cenu neudelili pre pandémiu COVID-19



2021 Lionel Messi (Arg./Paríž St. Germain)



2022 Karim Benzema (Fr./Real Madrid)



2023 Lionel Messi (Arg./Inter Miami)



2024 Rodri (Šp./Manchester City)







hráči podľa počtu trofejí:



8 - Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)



5 - Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)



3 - Marco van Basten (1988, 1989, 1992), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Johan Cruyff (1971, 1973, 1974)



2 - Ronaldo (1997, 2002), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981), Kevin Keegan (1978, 1979), Franz Beckenbauer (1972, 1976), Alfredo Di Stefano (1957, 1959)







Paríž 28. októbra (TASR) - Paríž 28. októbra (TASR) - Španielsky futbalista Rodri získal Zlatú loptu magazínu France Football za sezónu 2023/2024. Reprezentácii pomohol k víťazstvu na ME a svojmu klubu Manchestru City k obhajobe titulu anglického šampióna. Na európskom šampionáte v Nemecku si vyslúžil ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča turnaja. Už 68. ročník slávnostného odovzdávania sa uskutočnil v parížskom divadle Theatre du Chatelet, bojkotovali ho zástupcovia Realu Madrid.Prvýkrát od roku 2003 chýbali v nominácii Cristiano Ronaldo aj Lionel Messi. Argentínčan získal Zlatú loptu osemkrát, naposledy vlani, a je rekordér v počte trofejí. Jeho konkurent z Portugalska ich má doma päť. Rodri je len druhý futbalista narodený v Španielsku, ktorému sa podarilo triumfovať v prestížnej ankete. Doposiaľ jediný bol Luis Suarez, ktorého ocenili v roku 1960. Dvakrát zvíťazil aj legendárny Alfredo di Stefano, v tom čase reprezentant Španielska, no ten predtým ako rodený Argentínčan hral aj za "Albicelestes" a dokonca aj za Kolumbiu.Tohtoročný laureát vyšiel na pódium o barlách, keďže sa nedávno podrobil operácii poškodených väzov v pravom kolene. Jeho klub Manchester City v septembri informoval, že futbalista bude chýbať tímu do konca sezóny." uviedol Rodri po vyhlásení výsledkov.Na slávnostnom galavečere po tretí raz v histórii ankety neudelili ocenenia za kalendárny rok, ale za sezónu. Časopis France Football popri hlavnej kategórii vyhlasuje aj anketu o najlepšieho hráča do 21 rokov (cena Raymonda Kopu) a najlepšieho brankára (cena Leva Jašina). Udeľuje tiež Zlatú loptu pre najlepšiu futbalistku. Trofej pre hráča roka do 21 rokov získal Lamine Yamal. Sedemnásťročný talent FC Barcelona nadviazal na svojich spoluhráčov Gaviho, ktorý triumfoval vlani a Pedriho, ten získal ocenenie rok predtým.uviedol španielsky stredopoliar. Cenu pre najlepšieho brankára si odniesol rovnako ako vlani Argentínčan Emiliano Martinez a je prvý brankár v histórii ankety s dvoma triumfami po sebe. Za najlepšiu futbalistku vyhlásili druhý rok za sebou Španielku Aitanu Bonmatiovú z FC Barcelona a jej klub je aj najlepší ženský tím sezóny. Udelili aj trofej Gerda Müllera, ktorú dostáva od roku 2022 najlepší strelec sezóny v kombinácii gólov za klub a krajinu. Prvé dva ročníky ovládol Robert Lewandowski, tentoraz cenu získala dvojica útočníkov Harry Kane a Kylian Mbappe.Rodri uspel v konkurencii viacerých favoritov, v nominácii boli Erling Haaland, Jude Bellingham, Mbappe, či Vinicius Junior. Brazílskeho útočníka vo farbách Realu Madrid považovali za najväčšieho favorita, no vedenie španielskeho veľkoklubu v pondelok popoludní dostalo informáciu, že ich hráč nebude vyhlásený ako víťaz. Preto sa rozhodli do francúzskej metropoly necestovať. Neprevzali si tak ani cenu pre najlepší mužský tím sezóny a na pódiu chýbal aj najlepší tréner Carlo Ancelotti.V ankete hlasujú športoví novinári z celého sveta. Prvý ročník prebehol už v roku 1956, keď vyhral Stanley Matthews z Anglicka. V minulosti figurovali medzi najlepšími aj viacerí slovenskí futbalisti. Vôbec prvú nomináciu si vyslúžil v roku 1959 Titus Buberník z ČH Bratislava, obsadil 17. miesto. Až trikrát bol v nominácii Andrej Kvašňák. V roku 1962 bol 15., v roku 1965 skončil 17. a o štyri roky neskôr obsadil 18. priečku. V roku 1969 bol v nominácii Jozef Adamec, skončil na 15. mieste. Ján Pivarník sa v roku 1975 umiestnil na 22. mieste. Z pohľadu Slovákov bol však najúspešnejší rok 1976, kedy sa do TOP 10 dostali Anton Ondruš (6.) a Marián Masný (9.). Jaroslav Pollák ich doplnil 15. miestom.Od roku 1956 do roku 1994 mohli trofej získať len európski futbalisti. Víťazi boli korunovaní aj ako najlepší futbalisti Európy pre dané obdobie. Od roku 1995 sa pôsobnosť ankety rozšírila a triumfovať mohli všetci hráči bez ohľadu na národnosť. V období rokov 2010 až 2015 platila dohoda medzi Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) a organizátorom, ktorej výsledkom bola Zlatá lopta FIFA pre najlepšieho hráča roku. V súčasnosti už sú obe ankety (FIFA najlepší hráč roka a Ballon d´Or) samostatné.1. Rodri (Šp./Manchester City), 2. Vinicius Junior (Braz./Real Madrid), 3. Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), 4. Dani Carvajal (Šp./Real Madrid), 5. Erling Haaland (Nór./Manchester City), 6. Kylian Mbappe (Fr./Real Madrid), 7. Lautaro Martinez (Arg./Inter Miláno), 8. Lamine Yamal (Šp./FC Barcelona), 9. Tony Kroos (Nem./Real Madrid), 10. Harry Kane (Angl./Bayern Mníchov)najlepšia futbalistka: Aitana Bonmatiovánajlepší tréneri: Carlo Ancelotti a Emma Hayesovácena Raymonda Kopu: Lamine Yamalcena Gerda Müllera: Harry Kane a Kylian Mbappecena Leva Jašina: Emiliano Martineznajlepší mužský tím sezóny: Real Madridnajlepší ženský tím sezóny: FC Barcelonacena Socratesa (za oddanosť spoločnosti a presadzovanie spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho sveta): Jennifer Hermosová