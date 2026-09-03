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Španielsky majster sveta Llorente ukončil reprezentačnú kariéru
Na MS pôsobil najmä ako náhradník za Pedra Porra na poste pravého obrancu.
Autor TASR
Madrid 3. septembra (TASR) - Španielsky futbalista Marcos Llorente ukončil vo veku 31 rokov reprezentačnú kariéru. Hráč Atletica Madrid, ktorý bol súčasťou víťazného tímu Španielska na júlových majstrovstvách sveta, oznámil svoje prekvapujúce rozhodnutie vo štvrtok na sociálnej sieti.
„Po dlhom premýšľaní som sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v národnom tíme. Uvedomujem si, že som stále mladý a ak by som naďalej podával dobré výkony, možno by som mohol ešte niekoľko rokov nosiť tento dres. Viem, že mnohí z vás moje rozhodnutie nepochopia a úprimne, keby som sa na to pozeral zvonka, asi by som ho nechápal ani ja,“ uviedol univerzál Llorente.
Na MS pôsobil najmä ako náhradník za Pedra Porra na poste pravého obrancu. Nastúpil v základnej zostave v dvoch dueloch skupinovej fázy a v ďalšom priebehu turnaja odohral už iba šesť minút, keď zasiahol do semifinále proti Francúzsku. Za Španielsko absolvoval počas šiestich rokov 27 reprezentačných stretnutí.
„Je to osobné rozhodnutie, nad ktorým som veľmi dôkladne premýšľal a ktoré vychádza predovšetkým zo srdca. Bez ohľadu na to, či by som na majstrovstvá sveta išiel alebo nie a či by sme ich vyhrali alebo nie, už predtým som bol rozhodnutý. Navždy si uchovám všetko, čo som zažil, ale predovšetkým posledných 52 dní so skvelou skupinou, ktorá bojovala až do konca, aby dostala Španielsko na úplný vrchol,“ dodal Llorente.
Llorente začal kariéru v Reale Madrid a v roku 2019 prestúpil do konkurenčného Atletica. Za Španielsko hral aj na ME 2020 a MS 2022. Na klubovej úrovni získal okrem iného dva tituly v Lige majstrov a jeden v La Lige, pripomenula agentúra AFP.
„Po dlhom premýšľaní som sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v národnom tíme. Uvedomujem si, že som stále mladý a ak by som naďalej podával dobré výkony, možno by som mohol ešte niekoľko rokov nosiť tento dres. Viem, že mnohí z vás moje rozhodnutie nepochopia a úprimne, keby som sa na to pozeral zvonka, asi by som ho nechápal ani ja,“ uviedol univerzál Llorente.
Na MS pôsobil najmä ako náhradník za Pedra Porra na poste pravého obrancu. Nastúpil v základnej zostave v dvoch dueloch skupinovej fázy a v ďalšom priebehu turnaja odohral už iba šesť minút, keď zasiahol do semifinále proti Francúzsku. Za Španielsko absolvoval počas šiestich rokov 27 reprezentačných stretnutí.
„Je to osobné rozhodnutie, nad ktorým som veľmi dôkladne premýšľal a ktoré vychádza predovšetkým zo srdca. Bez ohľadu na to, či by som na majstrovstvá sveta išiel alebo nie a či by sme ich vyhrali alebo nie, už predtým som bol rozhodnutý. Navždy si uchovám všetko, čo som zažil, ale predovšetkým posledných 52 dní so skvelou skupinou, ktorá bojovala až do konca, aby dostala Španielsko na úplný vrchol,“ dodal Llorente.
Llorente začal kariéru v Reale Madrid a v roku 2019 prestúpil do konkurenčného Atletica. Za Španielsko hral aj na ME 2020 a MS 2022. Na klubovej úrovni získal okrem iného dva tituly v Lige majstrov a jeden v La Lige, pripomenula agentúra AFP.