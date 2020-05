Španielsky mladík Chirivella mieri z Liverpoolu do Nantes

Nantes 9. mája (TASR) - Španielsky futbalista Pedro Chirivella by mal od novej sezóny opustiť FC Liverpool. Podľa francúzskych médií sa už dohodol na trojročnom kontrakte s FC Nantes.



Dvadsaťdvaročný stredopoliar prišiel z Valencie do Liverpoolu ako mládežník už v roku 2015, ale v prvom tíme sa doteraz nepresadil. Celkovo odohral v drese aktuálneho lídra anglickej ligy iba desať duelov, väčšinou v domácich pohárových súťažiach. Na hosťovaní pôsobil v Go Ahead Eagles, Willem II Tilburg a Extremadure. Informoval portál goal.com.