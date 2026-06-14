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Španielsky obranca Porro predĺžil s Tottenhamom zmluvu do roku 2031

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Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Za Spurs odohral 150 zápasov, v ktorých zaznamenal 13 gólov a 26 asistencií.

Autor TASR
Londýn 14. júna (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Pedro Porro podpísal s Tottenhamom Hotspur novú dlhodobú zmluvu. Podľa agentúry DPA sa 26-ročný pravý obranca upísal londýnskemu klubu do leta 2031, pričom kontrakt obsahuje aj opciu na predĺženie o ďalší rok.

O jeho služby sa zaujímali viaceré popredné európske kluby, Tottenham si však jednu z opôr udržal. „Pedro je pre nás veľmi dôležitý hráč a dlhodobo to dokazuje. Okrem technických kvalít sa mi páči aj jeho mentalita. Každý deň chce pracovať, učiť sa a zlepšovať,“ uviedol tréner Roberto De Zerbi.

Porro prišiel do Tottenhamu v roku 2023 a napriek viacerým zraneniam patril v uplynulých sezónach medzi najspoľahlivejších hráčov mužstva. Za Spurs odohral 150 zápasov, v ktorých zaznamenal 13 gólov a 26 asistencií.

Tottenham sa v minulej sezóne zachránil v Premier League až v záverečnom kole a vedenie klubu pokračuje v prestavbe kádra. Po angažovaní voľných hráčov Andyho Robertsona a Marcosa Senesiho sa snaží získať aj obrancu Brightonu Jana Paula van Heckeho.
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