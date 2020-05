Španielsky premiér povolil reštart La Ligy od 8. júna

Madrid 23. mája (TASR) - Najvyššia španielska futbalová súťaž sa môže opäť rozbehnúť od 8. júna. Povolenie vydal v sobotu predseda tamojšej vlády Pedro Sanchez. Podľa prezidenta La Ligy Javiera Tebasa by sa prvý zápas po koronavírusovej prestávke mohol odohrať 12. júna medzi FC Sevilla a Betisom Sevilla, no vedenie súťaže ešte nepotvrdilo tento termín.



Španielske ligy pozastavili pre pandémiu koronavírusu 12. marca. "Španielsko urobilo to, čo muselo, teraz sa pre všetkých otvárajú nové možnosti. Nastal čas, aby sme sa vrátili k mnohým každodenným aktivitám. Od 8. júna bude La Liga naspäť," citoval Sancheza portál marca.com.