< sekcia Šport
Španielsky skialpinista Cardona Coll získal zlato v šprinte
Dvojnásobný majster sveta Cardona Coll nadviazal na zlato z MS 2025. Jakub Šiarnik sa v olympijskej premiére predstavil v treťom kvalifikačnom rozbehu.
Autor TASR
Bormio 19. februára (TASR) - Španielsky skialpinista Oriol Cardona Coll sa stal prvým olympijským víťazom v šprinte. V historickej premiére skialpinizmu na ZOH triumfoval pred strieborným Rusom Nikitom Filippovom a bronzovým Francúzom Thibaultom Anselmetom. Slovák Jakub Šiarnik sa nedostal z úvodnej fázy do semifinále.
Dvojnásobný majster sveta Cardona Coll nadviazal na zlato z MS 2025. Jakub Šiarnik sa v olympijskej premiére predstavil v treťom kvalifikačnom rozbehu. Obsadil v ňom posledné šieste miesto a napokon dosiahol celkovo najhorší čas z 18-člennej kvalifikácie. Šiarnika a Mariannu Jagerčíkovú čaká v sobotu miešaná štafeta.
ZOH 2026, skialpinizmus
muži
šprint
1. Oriol Cardona Coll (Šp.) 2:34,0 min, 2. Nikita Filippov (Rus.) +1,5 s, 3. Thibault Anselmet (Fr.) +2,3, 4. Arno Lietha (Švaj.) +5,0, 5. Ot Ferrer Martinez (Šp.) +20,4, 6. Jon Kistler (Švaj.) +23,8.
Dvojnásobný majster sveta Cardona Coll nadviazal na zlato z MS 2025. Jakub Šiarnik sa v olympijskej premiére predstavil v treťom kvalifikačnom rozbehu. Obsadil v ňom posledné šieste miesto a napokon dosiahol celkovo najhorší čas z 18-člennej kvalifikácie. Šiarnika a Mariannu Jagerčíkovú čaká v sobotu miešaná štafeta.
ZOH 2026, skialpinizmus
muži
šprint
1. Oriol Cardona Coll (Šp.) 2:34,0 min, 2. Nikita Filippov (Rus.) +1,5 s, 3. Thibault Anselmet (Fr.) +2,3, 4. Arno Lietha (Švaj.) +5,0, 5. Ot Ferrer Martinez (Šp.) +20,4, 6. Jon Kistler (Švaj.) +23,8.