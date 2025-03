Španielsky súd zrušil rozsudok voči Danimu Alvesovi

Barcelona 28. marca (TASR) - Španielsky súd zrušil rozsudok voči bývalému brazílskemu futbalistovi Danimu Alvesovi, ktorého vo februári 2024 odsúdili na štyri roky a šesť mesiacov za sexuálne napadnutie mladej ženy v barcelonskom klube. Alves tak uspel so svojím odvolaním, informovala o tom agentúra AP.



Brazílčan bol za mrežami od januára do marca 2024, keď ho prepustili na kauciu. Podľa odvolacieho súdu neexistuje dostatočné množstvo dôkazov o Alvesovej vine. Pri zrušení rozsudku prihliadali na kamerový záznam, ktorý zachytáva Alvesa s mladou ženou tesne predtým, ako spolu išli do kúpeľne jedného z luxusných barcelonských nočných klubov.



Alves od začiatku popieral vinu. Jeho opis udalosti sa v priebehu mesiacov menil. Najskôr vyhlásil, že so ženou ku sexuálnemu kontaktu nedošlo, neskôr skutok priznal, no tvrdil, že styk bol konsenzuálny. Tým, že sa spočiatku k nemu nepriznal, sa údajne snažil zachrániť svoje manželstvo.