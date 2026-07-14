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Španielsky tenista Bautista Agut oznámil koniec profesionálnej kariéry

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Španielsky tenista Roberto Bautista-Agut sa teší po víťazstve nad Holanďanom Tallonom Griekspoorom v 2. kole dvojhry na turnaji ATP v Halle 16. júna 2022. Foto: TASR/DPA

Naposledy odohral zápas na oficiálnom turnaji ATP vo Wimbledone, kde 29. júna prehral v prvom kole s vychádzajúcou brazílskou hviezdou Joaoom Fonsecom.

Autor TASR
Madrid 14. júla (TASR) - Španielsky tenista Roberto Bautista Agut oznámil koniec profesionálnej kariéry. Momentálne 180. hráč svetového rebríčka chcel pôvodne skončiť až na konci kalendárneho roka, ale teraz vydal vyhlásenie, že exhibičný turnaj Copa del Rey de Tenis v Huelve bol jeho posledný.

Naposledy odohral zápas na oficiálnom turnaji ATP vo Wimbledone, kde 29. júna prehral v prvom kole s vychádzajúcou brazílskou hviezdou Joaoom Fonsecom. A teraz na ceremoniáli v Huelve po boku svojej manželky a detí potvrdil koniec. „Ďakujem všetkým, ktorí boli so mnou na tejto ceste a tenisu za všetko, čo mi dal,“ napísal Bautista Agut na sociálne siete.

Počas svojej profesionálnej kariéry vyhral 38-ročný tenista 12 turnajov ATP a v roku 2019 sa na Wimbledone dostal do semifinále. V novembri 2019 sa v rebríčku ATP vyšplhal na deviate miesto, čo je jeho najvyššie umiestnenie v kariére.
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