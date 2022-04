Španielsky tenista Rafael Nadal po problémoch s rebrom už trénuje

Madrid 18. apríla (TASR) - Po takmer mesiac trvajúcich problémoch s rebrom sa španielsky tenista Rafael Nadal v pondelok opäť zapojil do tréningového procesu. Pre rekordného 21-násobného grandslamového šampióna je návrat na kurty dobrým znamením, že by mohol stihnúť značnú časť antukovej sezóny na čele s Roland Garros, ktorý vyhral v kariére trinásťkrát. Informovala AFP.



"Dnešné prvé jemné cvičenie po štyroch týždňoch súťažnej prestávky. Vzrušujúci pocit opäť vstúpiť na antuku!" napísal Nadal na sociálnej sieti Twitter k dvom fotografiám, na ktorých vidieť, ako trénuje v hale na obľúbenom "červenom piesku".



Nadal sa počas finálového súboja na marcovom turnaji v Indian Wells, v ktorom podľahol Američanovi Taylorovi Fritzovi 3:6, 6:7 (5), sťažoval na problémy s dýchaním. Ich pôvod odhalili následné vyšetrenia, pričom pôvodná doba rekonvalescencie mala byť 4 až 6 týždňov.



V máji sa konajú turnaje ATP Masters 1000 v Madride a Ríme. Pre 35-ročného Španiela by bola prípadná účasť na nich dôležitou súčasťou prípravy na druhý grandslam sezóny, ktorý štartuje 22. mája v Paríži.