Španielsky tenista Verdasco sa v Dauhe definitívne rozlúčil s kariérou

Dauha 20. februára (TASR) - Španielsky tenista Fernando Verdasco ukončil vo veku 41 rokov definitívne svoju kariéru. Stalo sa tak v stredu po prehre vo štvrťfinále štvorhry na turnaji v katarskej Dauhe po boku Novaka Djokoviča. Srbsko-španielsky pár podľahol wimbledonským šampiónom, fínsko-britskej dvojici Harri Heliövaara, Henry Patten.



Verdasco predtým nehral súťažne od septembra 2023. Rozlúčku napokon absolvoval v Dauhe, kde má teraz trvalé bydlisko. "Emócie sú veľmi veľké, keďže rok a pol som už mimo súťaží. Ani som nepomyslel na to, že tu urobím oficiálne vyhlásenie alebo budem hrať poslednýkrát, až kým som sa neporozprával s Novakom. Teraz som šťastný, že som to mohol urobiť tu v Dauhe, kde žijem už 10 rokov a cítim sa tu ako doma. Neexistuje lepší spôsob ako odísť do tenisového dôchodku tu, s celou mojou rodinou, s mojimi priateľmi a s niekým ako je Novak Djokovič, ktorý je, samozrejme, najlepší hráč v histórii tenisu a jeden z najlepších športovcov vôbec," povedal Verdasco.



Na profesionálnom okruhu hral od roku 2001, na konte má 559 víťazstiev a sedem singlových titulov z podujatí ATP. Vo svetovom rebríčku bol najvyššie na siedmej priečke. Na Australian Open 2009 sa dostal do semifinále a s krajanom Rafaelom Nadalom v ňom prehral až po päťsetovej bitke. Darilo sa mu aj vo štvorhre, v ktorej získal osem titulov na turnajoch ATP. Španielsku pomohol k trikrát k zisku Davisovho pohára (2008, 2009, 2011). "Na Davisov pohár mám najkrajšie spomienky. Z tých troch víťazstiev špeciálne na to z roku 2008, keď som vo finále v Argentíne získal rozhodujúci štvrtý bod proti Acasusovi a pre moju krajinu som zabezpečil triumf," uviedol Verdasco.