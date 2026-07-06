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Španielsky útočník Mayenda podpísal zmluvu s Rennes

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Mayenda nastúpil za Sunderland v 72 zápasoch s bilanciou 12 gólov a šiestich asistencií. Zo severu Anglicka odišiel napriek postupu do hlavnej fázy Európskej ligy.

Autor TASR
Rennes 6. júla (TASR) - Španielsky futbalista Eliezer Mayenda podpísal zmluvu s Rennes. Dvadsaťjedenročný útočník prichádza do Ligue 1 z anglického Sunderlandu, nový klub zaňho zaplatil 22 miliónov eur.

Mayenda nastúpil za Sunderland v 72 zápasoch s bilanciou 12 gólov a šiestich asistencií. Zo severu Anglicka odišiel napriek postupu do hlavnej fázy Európskej ligy. Loic Desire, športový riaditeľ Rennes, sa nechal počuť, že nová posila má „schopnosť hrať do šírky aj v strede poľa.“ Informácie priniesla agentúra AFP.
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