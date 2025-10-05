< sekcia Šport
Sparta a Slavia si rozdelili body, majster dohrával v desiatich
Hostí poslal do vedenia v 15. minúte Kušej, za domácich odpovedal v 6. minúte nadstaveného času prvého polčasu Rrahmani.
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Futbalisti Sparty Praha a Slavie Praha si v nedeľňajšom mestskom derby v rámci 11. kola českej ligy rozdelili body po remíze 1:1. Slovenský reprezentant v službách „rudých“ Lukáš Haraslín sa po zranení vrátil už aj do ligového diania, z lavičky nastúpil v 71. minúte. Jeho krajan Ivan Schranz nastúpil v základnej zostave Slavie a hral do 78. minúty.
Hostí poslal do vedenia v 15. minúte Kušej, za domácich odpovedal v 6. minúte nadstaveného času prvého polčasu Rrahmani. Slavia dohrávala od 66. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Vlčeka, ale zverenci Briana Priskeho početnú prevahu nevyužili. Sparta sa tak drží na čele tabuľky o bod pred rivalom a úradujúcim majstrom.
V ďalšom zápase Viktoria Plzeň remizovala s Hradcom Králové 3:3. Zverenci slovenského dočasného trénera Mareka Bakoša hrali po vylúčení Petráška od 66. minúty v početnej prevahe. Durosinmi nepremenil penaltu za stavu 1:2, ale v 88. minúte vyrovnal a v 89. minúte poslal domácich do vedenia svojím druhým gólom v zápase Adu. V 90.+6 minúte však hostia o desiatich vyrovnali zásluhou Kučeru, ktorý vystriedal zraneného Slováka Juraja Chvátala. Plzeň tak v českej lige nezvíťazila v troch dueloch v rade a v priebežnej tabuľke je šiesta.
Baník Ostrava remizoval 1:1 na pôde FC Zlín, keď vo štvrtej minúte nadstaveného času vyrovnal za hostí Munksgaard. Namiesto slovenského brankára Dominika Holeca chytal za Ostravu jeho krajan Viktor Budinský a Jakuba Piru vystriedal cez polčasovú prestávku Ladislav Almási, ktorý videl žltú kartu. Na domácej strane sa predstavil Marian Pišoja, ktorý bol taktiež potrestaný žltou kartou.
Sigma Olomouc ukončila sériu troch zápasov bez víťazstva, keď na domácej pôde zdolala Jablonec 2:0 a preťala jeho päťzápasovú víťaznú šnúru.
Hostí poslal do vedenia v 15. minúte Kušej, za domácich odpovedal v 6. minúte nadstaveného času prvého polčasu Rrahmani. Slavia dohrávala od 66. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Vlčeka, ale zverenci Briana Priskeho početnú prevahu nevyužili. Sparta sa tak drží na čele tabuľky o bod pred rivalom a úradujúcim majstrom.
V ďalšom zápase Viktoria Plzeň remizovala s Hradcom Králové 3:3. Zverenci slovenského dočasného trénera Mareka Bakoša hrali po vylúčení Petráška od 66. minúty v početnej prevahe. Durosinmi nepremenil penaltu za stavu 1:2, ale v 88. minúte vyrovnal a v 89. minúte poslal domácich do vedenia svojím druhým gólom v zápase Adu. V 90.+6 minúte však hostia o desiatich vyrovnali zásluhou Kučeru, ktorý vystriedal zraneného Slováka Juraja Chvátala. Plzeň tak v českej lige nezvíťazila v troch dueloch v rade a v priebežnej tabuľke je šiesta.
Baník Ostrava remizoval 1:1 na pôde FC Zlín, keď vo štvrtej minúte nadstaveného času vyrovnal za hostí Munksgaard. Namiesto slovenského brankára Dominika Holeca chytal za Ostravu jeho krajan Viktor Budinský a Jakuba Piru vystriedal cez polčasovú prestávku Ladislav Almási, ktorý videl žltú kartu. Na domácej strane sa predstavil Marian Pišoja, ktorý bol taktiež potrestaný žltou kartou.
Sigma Olomouc ukončila sériu troch zápasov bez víťazstva, keď na domácej pôde zdolala Jablonec 2:0 a preťala jeho päťzápasovú víťaznú šnúru.
Česká liga - 11. kolo:
AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 1:1 (1:1)
Góly: 45.+6 Rrahmani - 15. Kušej, ČK: 66. Vlček (Slavia)
/L. Haraslín hral od 71. min., J. Surovčík na lavičke, D. Hollý chýbal pre zranenie - I. Schranz do 78. min., E. Prekop na lavičke, D. Javorček chýbal pre zranenie/
SK Sigma Olomouc - FK Jablonec 2:0 (2:0)
Góly: 24. Dolznikov, 45. Mikulenka
/M. Hruška, M. Malý a T. Huk na lavičke náhradníkov - S. Lavrinčík hral od 72. min., S. Nebyla chýbal pre trest za karty/
Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové 3:3 (1:1)
Góly: 45.+3 a 89. Adu, 88. Durosinmi - 12. Mihálik, 50. Pilař, 90.+6 Kučera. ČK: 66. Petrášek (H. Králové) po 2. ŽK
/M. Tvrdoň na lavičke - S. Dancák celý zápas, J. Chvátal do 58. min. a striedal pre zranenie, A. Griger od 46. min., J. Uhrinčať od 69. min./
FC Zlín - FC Baník Ostrava 1:1 (1:0)
Góly: 17. Černín (z 11 m) - 90.+4 Munksgaard
/M. Pišoja hral do 64. min. a videl ŽK, S. Belaník nebol na súpiske - V. Budinský chytal celý zápas, J. Pira hral prvý polčas, L. Almási hral od 46. min a videl ŽK, D. Holec na lavičke/
AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 1:1 (1:1)
Góly: 45.+6 Rrahmani - 15. Kušej, ČK: 66. Vlček (Slavia)
/L. Haraslín hral od 71. min., J. Surovčík na lavičke, D. Hollý chýbal pre zranenie - I. Schranz do 78. min., E. Prekop na lavičke, D. Javorček chýbal pre zranenie/
SK Sigma Olomouc - FK Jablonec 2:0 (2:0)
Góly: 24. Dolznikov, 45. Mikulenka
/M. Hruška, M. Malý a T. Huk na lavičke náhradníkov - S. Lavrinčík hral od 72. min., S. Nebyla chýbal pre trest za karty/
Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové 3:3 (1:1)
Góly: 45.+3 a 89. Adu, 88. Durosinmi - 12. Mihálik, 50. Pilař, 90.+6 Kučera. ČK: 66. Petrášek (H. Králové) po 2. ŽK
/M. Tvrdoň na lavičke - S. Dancák celý zápas, J. Chvátal do 58. min. a striedal pre zranenie, A. Griger od 46. min., J. Uhrinčať od 69. min./
FC Zlín - FC Baník Ostrava 1:1 (1:0)
Góly: 17. Černín (z 11 m) - 90.+4 Munksgaard
/M. Pišoja hral do 64. min. a videl ŽK, S. Belaník nebol na súpiske - V. Budinský chytal celý zápas, J. Pira hral prvý polčas, L. Almási hral od 46. min a videl ŽK, D. Holec na lavičke/