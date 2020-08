Sparta bola na úvod suverénna, Kotal: Súpera sme k ničomu nepustili

Praha 23. augusta (TASR) - Futbalisti Sparty Praha odštartovali novú sezónu najvyššej českej súťaže presvedčivo. Nováčikovskú Zbrojovku Brno zdolal tretí tím predchádzajúceho ročníka 4:1, keď všetky góly strelil už v prvých 35 minútach.



Domáci v 58. minúte iba upravili výsledok, o jediný zásah Brna sa postaral slovenský obranca Peter Štepanovský. "Škoda, že sa zápas neskončil v 45. minúte, to by sa hodnotil skvele. Súpera sme v podstate k ničomu nepustili. Nechcem povedať, že druhý polčas ma sklamal, chceli sme trochu viac kombinovať a nedarilo sa nám to. Útočníkov sme nedostávali do hry," zhodnotil duel pre klubovú stránku tréner Sparty Václav Kotal.



Dávid Hancko ešte nebol na zápas pripravený, no v obrane hostí odohral celý duel ďalší Slovák Lukáš Štetina. Ten v 11. minúte prihral na druhý gól. "Trojica obrancov sa mala pokúšať vytvárať prečíslenia, pokiaľ by to súper dovolil. Ich pozíciu v obrane boli pripravení nahradiť iní hráči. V prvom polčase to fungovalo," povedal Kotal.



O dva presné zásahy sa postaral kapitán Bořek Dočkal. "Boli sme mimoriadne efektívni. Mali sme veľa priestoru na brejky. Hrali sme toľko, koľko sme potrebovali. Na hetrik som nepomyslel, hoci by bol fajn," povedal 31-ročný stredopoliar.