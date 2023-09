Sparta dokázala zmazať manko a vyradiť Dinamo

Praha 1. septembra (TASR) - Futbalistom Sparty Praha sa podarilo postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy, hoci museli dohnať manko 1:3 z prvého merania síl na pôde Dinama Záhreb. V odvete play off zvíťazili 4:1, obrat odštartoval Lukáš Haraslín.



Slovenský útočník skóroval v 2. min, keď zamieril z hranice šestnástky presne k žrdi aj cez dvojicu obrancov súpera. Nerozhodný stav v dvojzápase zariadil v 27. min po rohovom kope dánsky obranca Asger Sörensen. O rozhodujúci presný zásah sa postaral v 87. min bývalý hráč Interu Bratislava a Podbrezovej Victor Olatunji. Nigérijský útočník uplynulú sezónu dohral v drese Liberca. "Som hrdý, že môžem tento tím trénovať. Vo všetkých aspektoch to bol úžasný zápas, dokázali sme malý zázrak," tešil sa po stretnutí kouč Pražanov Brian Priske podľa idnes.cz.



Sparta sa v skupinovej fáze európskych súťaží predstaví opäť po dvoch rokoch. V minulej sezóne ju vyradil už v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy Viking Stavanger. "Chlapci predviedli skvelý charakter, podarila sa im veľká vec. Nie je vôbec jednoduché dostať sa do Európskej ligy, obzvlášť po takej prehre v prvom zápase. Toto je jeden z najkrajších večerov mojej trénerskej kariéry," priznal Priske.



Najúspešnejší klub českej histórie získal majstrovský titul opäť po deviatich rokoch. Do Ligy majstrov sa mu cez FC Kodaň dostať nepodarilo a v európskej súťaži číslo dva sa nechce stratiť. "Hrali sme skvele takticky a na to som pyšný. Spôsob, akým sme vyhrali, dáva hráčom signál, že ak sa vyžmýkajú na sto percent, majú šancu si to rozdať s mnohými silnými mužstvami v Európe. To všetko nám dodá energiu do ďalšej práce," pochvaľoval si Priske.