Sparta má double, záver pohárového finále poznačili bitky fanúšikov

Český pohár - finále:



Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha 1:2 (0:0)



Góly: 87. Chorý - 79. Dweh (vlastný), 90.+1 Birmančevič, ČK: 85. Šulc (Plzeň)



/M. Tvrdoň, E. Jirka boli na lavičke náhradníkov - L. Haraslín hral do 86. minúty/

Plzeň 22. mája (TASR) - Futbalisti pražskej Sparty zvíťazili v stredajšom finále Českého pohára nad Viktoriou Plzeň 2:1 a po majstrovskom titule pridali do vitríny druhú domácu trofej v jednej sezóne. Prispel k tomu aj slovenský reprezentačný krídelník Lukáš Haraslín, ktorý odohral 86 minút.Všetko podstatné sa v plzenskej Doosan Arene udialo v záverečnej štvrťhodine. "Rudí" išli do vedenia po situácii zo 79. minúty, keď si smoliarsky zrazil loptu do vlastnej brány libérijský obranca Sampson Dweh. V 85. minúte dostal červenú kartu Pavel Šulc, napriek tomu Viktoria dokázala v oslabení vyrovnať, keď sa hlavou presadil Tomáš Chorý. Duel smeroval do predĺženia, ktoré však odvrátil Veljko Birmančevič.Záver zápasu sa zvrhol a na trávniku sa odohrali scény nedôstojné finále. Najskôr sa iskrilo medzi hráčmi, po záverečnom hviezde rozhodcu zasa chýbali pri sektore domácich usporiadatelia. "," informoval portál idnes.cz.Sparta získala Český pohár 22. krát v histórii, predtým sa naposledy tešila v roku 2020.