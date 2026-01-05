< sekcia Šport
Sparta Praha angažovaním Vojtu pokorila český prestupový rekord
Doterajší prestupový rekord medzi českými mužstvami bol na úrovni 75 miliónov českých korún.
Autor TASR
Praha 5. januára (TASR) - AC Sparta Praha sa postarala o rekordný prestup medzi českými futbalovými klubmi. „Rudí“ angažovali za viac než 100 miliónov českých korún (približne 4,1 mil. eur) dvadsaťjedenročného útočníka Matyáša Vojtu z FK Mladá Boleslav. Prestupovú čiastku zverejnil portál iDNES.cz.
Mládežnícky reprezentant Česka strelil na jeseň sedem gólov v 17 zápasoch. Počas sezóny 2024/25 zaznamenal 10 gólov v 26 dueloch. Záujem o neho prejavovala aj Viktoria Plzeň, vysoký útočník však uprednostnil ponuku z Letnej. „Prvé ponuky vlani v lete som odmietal s tým, že chcem ešte zostať v Boleslavi. Po osobnom stretnutí so sparťanským športovým riaditeľom Tomášom Rosickým na konci roka som už bol rozhodnutý, že prestúpim,“ uviedol Vojta, ktorý bude spoluhráč slovenského reprezentanta a kapitána Sparty Lukáša Haraslína. V klube pôsobí aj slovenský brankár Jakub Surovčík.
Doterajší prestupový rekord medzi českými mužstvami bol na úrovni 75 miliónov českých korún. Túto čiastku zaplatila Sigma Olomouc za Michala Berana z Jablonca a rovnakú utratila Slavia Praha za Tomáša Chorého z Plzne. Vysoko figuruje aj prestupová suma za slovenského útočníka Erika Prekopa, ktorú zaplatila Slavia vlani v septembri Baníku Ostrava.
