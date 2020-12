Sparta Praha zdolal FK Pardubice v 12. kole českej ligy

sumáre - 12. kolo:



Sparta Praha - FK Pardubice 2:0 (1:0)



Góly: 10. Juliš, 80. Čelůstka, ČK: 88. L. Krejčí 1999 (Sparta)



/D. Hancko (Sparta) odohral celý zápas/







Zbrojovka Brno - 1. FC Slovácko 2:1 (0:0)



Góly: 85. Vaněk (z 11 m), 90.+1 Fousek - 76. Srubek, ČK: 84. Kadlec (Slovácko)



/D. Bariš odohral celý zápas, J. Kotula hral do 82. minúty, P. Štepanovský hral do 82. minúty, A. Čermák hral do 10. minúty - P. Bajza odchytal celý zápas, P. Šimko odohral celý zápas, M. Tomič hral od 80. minúty/







Slovan Liberec - SFC Opava 2:0 (2:0)



Góly: 2. Rabušic (z 11 m), 39. Kačaraba



/J. Hromada hral do 79. minúty, M. Koscelník (obaja Liberec) hral od 79. minúty/





Praha 16. decembra (TASR) - V stredajšom zápase 12. kola najvyššej českej futbalovej súťaže zvíťazil Slovan Liberec nad posledným tímom tabuľky Opavou 2:0. Oba góly strelili Severočesi už v prvom polčase.Zbrojovka Brno pod vedením nového kormidelníka Richarda Dostáleka otočila skóre súboja s 1. FC Slovácko, nad ktorým vďaka dvom gólom v záverečnej desaťminútovke zvíťazila 2:1 a pripísala si prvý domáci triumf v tejto sezóne.Pražská Sparta si po domácej výhre 2:0 nad nováčikom súťaže z Pardubíc upevnila druhé miesto v tabuľke. Na Slaviu stráca dva body, jej mestský rival však odohral o zápas menej.