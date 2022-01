Sparta Praha predĺžila zmluvu s trénerom Vrbom

Praha 10. januára (TASR) - Pavel Vrba a funkcionári českého futbalového klubu AC Sparta Praha sa dohodli na predĺžení vzájomnej spolupráce do júna 2023. Pôvodný kontrakt mal trénerovi vypršať v lete tohto roka, informoval portál idnes.cz.



"Sme presvedčení, že pre klub je to v tejto chvíli najlepšie možné riešenie. Predstavuje to prirodzený krok na ceste k dosiahnutiu našich cieľov. Tréner totiž ukázal, že tím dokáže dobre pripraviť a vyhrávať s ním," uviedol športový riaditeľ Sparty Tomáš Rosický.



Sparta sa na jar predstaví vo vyraďovacej fáze Európskej konferenčnej ligy, jej súperom v boji o postup do osemfinále bude Partizan Belehrad. V najvyššej českej súťaži sú "rudí" po jesennej časti na 3. mieste tabuľky, na druhú Viktoriu Plzeň strácajú dva body a na Slaviu Praha tri.



Na jeseň pôsobili v Sparte štyria slovenskí futbalisti - brankár Dominik Holec, obrancovia Dávid Hancko a Lukáš Štetina a krídelník Lukáš Haraslín.