Sparta Praha sa dohodla na mesačnej zmluve so Sobotkom

Praha 15. novembra (TASR) - Český hokejista Vladimír Sobotka sa dohodol na spolupráci so Spartou Praha. Tridsaťtriročný útočník podpísal zmluvu na mesiac po tom, ako sa nedohodol na predĺžení kontraktu so Švajčiarskym Repperswilom.



"Mali sme o Vláďu veľký záujem. Je poctivý a šikovný hokejista, ktorý vie hrať dobre dopredu, ale aj dozadu," uviedol podľa sport.cz športový manažér Sparty Jaroslav Hlinka.



Sobotka má za sebou dovedna trinásť sezón v NHL a KHL. V zámorskej profilige odohral 599 zápasov za Boston, St. Louis a Buffalo. V základnej časti nazbieral 171 bodov (53+118), v play off pridal 18 bodov (5+13).