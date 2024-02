Sparta Praha sa v osemfinále Európskej ligy stretne s Liverpoolom

žreb osemfinále Európskej ligy 2023/2024:



Sparta Praha - FC Liverpool



Olympique Marseille - Villarreal CF



AS Rím - Brighton & Hove Albion



Benfica Lisabon - Glasgow Rangers



SC Freiburg - West Ham United



Sporting Lisabon - Atalanta Bergamo



AC Miláno - Slavia Praha



Karabach Agdam - Bayer Leverkusen





ďalší program Európskej ligy 2023/2024:



7. marca: prvé zápasy osemfinále



14. marca: odvety osemfinále



15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



11. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



18. apríla: odvety štvrťfinále



2. mája: prvé zápasy semifinále



9. mája: odvety semifinále



22. mája: finále (Dublin)

Nyon 23. februára (TASR) - Súperom futbalistov Sparty Praha v osemfinále Európskej ligy bude FC Liverpool. Prvý duel odohrá český šampión, ktorého dres si oblieka aj slovenský reprezentačný krídelník Lukáš Haraslín, 7. marca doma na Letnej. Odveta je na programe o týždeň neskôr na Anfielde. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, v ktorom boli víťazi ôsmich skupín nasadení a postupujúci z play off nenasadení.Sparta sa do osemfinále prebojovala z play off, v ktorom vyradila Galatasaray Istanbul. V domácej odvete proti lídrovi tureckej ligy strelil Haraslín postupový gól Pražanov a celkovo má na konte v tomto ročníku EL tri presné zásahy. Druhého českého zástupcu v súťaži Slaviu Praha, v ktorej pôsobia Ivan Schranz a Michal Tomič, čaká v osemfinále AC Miláno. Taliansky tím prešiel v play off cez Stade Rennes.Suverénny líder nemeckej Bundesligy Bayer Leverkusen nastúpi proti Karabachu Agdam. Azerbajdžanský tím sa do vyraďovacej fázy dostal prvýkrát v histórii. West Ham United, ktorý v minulej sezóne vyhral Európsku konferenčnú ligu, narazí na SC Freiburg. Tretí anglický zástupca v súťaži Brighton & Hove Albion zabojuje o postup proti AS Rím.Finále EL sa bude hrať 22. mája v Dubline. V minulom ročníku získal trofej španielsky tím FC Sevilla, ktorý v tejto sezóne účinkoval v Lige majstrov.