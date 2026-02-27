Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sparta Praha v osemfinále Konferenčnej ligy proti AZ Alkmaar

Na elektronickej tabuli vyžrebované dvojice po žrebe osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále Konferenčnej ligy vo futbale v Nyone v piatok 27. februára 2026. Foto: TASR/AP

Turecký Samsunspor v kádri so slovenským reprezentačným obrancom Ľubomírom Šatkom čaká v osemfinále konfrontácia so španielskym Rayom Vallecano.

Autor TASR
Nyon 27. februára (TASR) - Český futbalový klub AC Sparta Praha zabojuje o postup do štvrťfinále Konferenčnej ligy v dvojzápase proti holandskému AZ Alkmaar. Turecký Samsunspor v kádri so slovenským reprezentačným obrancom Ľubomírom Šatkom čaká v osemfinále konfrontácia so španielskym Rayom Vallecano. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Úvodné zápasy sú na programe 12. marca, odvety sa budú hrať o týždeň neskôr.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
