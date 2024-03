Sparta Praha využila opciu na kúpu brankára Vindahla

Praha 8. marca (TASR) - Brankár Peter Vindahl bude pokračovať vo futbalovej Sparte Praha aj po skončení tejto sezóny. Český klub sa rozhodol využiť opciu na kúpu hosťujúceho Dána, s ktorým podpísal niekoľkoročný kontrakt.



Dvadsaťšesťročný Vindahl prišiel do Prahy v lete z holandského AZ Alkmaar. V drese českého prvoligistu odohral 34 zápasov, v ktorých inkasoval 38 gólov. Čisté konto vychytal dvanásťkrát. "Je príjemné vedieť, že Praha na nejaký čas zostane mojím domovom. Musím ale povedať, že sa tu cítim ako doma už od prvého dňa. Chalani ma hneď vzali medzi seba. Od začiatku som súčasťou jednej veľkej rodiny a neočakávam, že by sa v tomto ohľade malo niečo meniť. Som naozaj šťastný," uviedol Dán pre klubový web.



Vindahl začal kariéru v dánskom Nordsjaellande, odkiaľ sa v auguste 2021 presunul do Alkmaaru. Vlaňajšiu jar pôsobil v nemeckom Norimbergu, ktorý hrá v 2. Bundeslige. "Peter má skúsenosti zo zahraničných líg aj európskych pohárových zápasov. Je to brankár, ktorý má fyzické parametre aj schopnosti, ktoré si na tomto poste predstavujeme," dodal športový riaditeľ Sparty Tomáš Rosický.