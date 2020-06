Sparta Praha zdolala Guľovu Plzeň a postúpula do finále Českého pohára

Český pohár - semifinále:



Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (2:0)



Góly: 15. Kanga (z 11 m), 28. Kozák - 89. Havel



/hralo sa na jeden zápas, Sparta postúpila do finále/



/L. Štetina a D. Hancko odohrali za domácich celý zápas, Štetina videl v 80. min ŽK/





Sigma Olomouc - Slovan Liberec 1:2



Góly: 54. Juliš - 29. Pešek, 45.+1 Alibekov, ČK: 73. Kuchta (Liberec) po druhej ŽK



/hralo sa na jeden zápas, Liberec postúpil do finále/



/L. Greššák hral od 83. min - M. Koscelník odohral celý zápas, J. Hromada hral do 59. min/



Praha 18. júna (TASR) - Slovenský tréner Adrian Guľa utrpel prvú prehru na lavičke Plzne. Jeho zverenci podľahli v stredajšom semifinále Českého futbalového pohára domácej Sparte Praha 1:2. "Rudí" sa vo finále stretnú s Libercom.Domáci sa "pustili" do súpera vo veľkom štýle, keď v 28. minúte viedli už 2:0. Najprv premenil pokutový kop Guelor Kanga, potom sa presadil Libor Kozák. V úvode druhého polčasu mohli kopať aj druhú penaltu, ale rozhodca Ondrej Pechanec po konzultácii s VAR zmenil svoj pôvodný verdikt. Sparta rozvlnila sieť po tretí raz v 65. minúte, ale opäť zaúradoval videorozhodca a gól neuznal pre ofsajd. Hosťom vykresal gólový plamienok nádeje v 89. minúte Milan Havel, ale v nadstavanom čase zachránil domácich brankár Milan Heča.V drese Sparty sa opäť v strede obrany predstavila slovenská dvojica Lukáš Štetina, Dávid Hancko. Obaja odohrali celý duel a Štetina videl v 81. minúte žltú kartu.Liberec v úvodnom stredajšom semifinále zdolal domáci Olomouc 1:2. O triumfe rozhodli už v prvom polčase po góloch Jakuba Pešeka a Achmeda Alibekova. Olomouc skorigoval v 54. minúte vďaka Lukášovi Julišovi, ale k vyrovnaniu mu nepomohla ani presilová hra po vylúčení Jana Kuchtu v 73. minúte.Ten bol na ihrisku iba pätnásť minút, keď vystriedal slovenského stredopoliara Jakuba Hromadu. Za hostí odohral celý zápas aj Martin Koscelník, za domácich sa dostal na ihrisko v 83. minúte Lukáš Greššák.Finále je na programe v stredu 1. júla od 20.15 h.