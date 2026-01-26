< sekcia Šport
Sparta Praha zvíťazila nad Olomoucom 6:3
Slováci Rayen Petrovický a Silvester Kusko v službách hosťujúceho tímu nebodovali.
Autor TASR
Praha 26. januára (TASR) - Hokejisti Sparty Praha zvíťazili v domácom zápase 46. kola českej extraligy nad hráčmi Olomouca 6:3. V tabuľke sa posunuli na siedmu priečku pred obhajcov titulu Kometu Brno, Olomouc zostal na jedenástej pozícii. Slováci Rayen Petrovický a Silvester Kusko v službách hosťujúceho tímu nebodovali.
česká extraliga - 46. kolo:
HC Sparta Praha - HC Olomouc 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Góly: 1. Shore, 3. Shore, 18. Hyka, 37. Chlapík, 52. Krejčík, 52. Raška - 12. Fridrich, 31. Ministr, 55. Doktor
