Sparta Praha zvíťazila nad Olomoucom 6:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slováci Rayen Petrovický a Silvester Kusko v službách hosťujúceho tímu nebodovali.

Autor TASR
Praha 26. januára (TASR) - Hokejisti Sparty Praha zvíťazili v domácom zápase 46. kola českej extraligy nad hráčmi Olomouca 6:3. V tabuľke sa posunuli na siedmu priečku pred obhajcov titulu Kometu Brno, Olomouc zostal na jedenástej pozícii. Slováci Rayen Petrovický a Silvester Kusko v službách hosťujúceho tímu nebodovali.



česká extraliga - 46. kolo:

HC Sparta Praha - HC Olomouc 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Góly: 1. Shore, 3. Shore, 18. Hyka, 37. Chlapík, 52. Krejčík, 52. Raška - 12. Fridrich, 31. Ministr, 55. Doktor
.

