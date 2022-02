Sparta prehrala s Partizanom aj v odvete a nepostúpila do osemfinále

odvetné zápasy baráže o osemfinále EKL 2021/2022:



Bodo/Glimt - Celtic Glasgow 2:0 (1:0)



Góly: 9. Solbakken, 69. Vetlesen



/prvý zápas 3:1, postúpilo Bodo/Glimt/







Karabach - Olympique Marseille 0:3 (0:1)



Góly: 12. Gueye, 77. Guendouzi, 90+2. Fuente



/prvý zápas 1:3, postúpil Olympique/







Maccabi Tel-Aviv - PSV Eindhoven 1:1 (0:0)



Góly: 90. Saborit - 84. Vertessen



/prvý zápas 0:1, postúpil Eindhoven/







Partizan Belehrad - Sparta Praha 2:1 (2:0)



Góly: 7. a 24. Gomes - 85. Hložek, ČK: 66. Gomes (Partizan) po druhej ŽK



/D. Holec a D. Hancko odohrali za Spartu celý zápas, L. Haraslín hral do 70. minúty/



/prvý zápas 1:0, postúpil Partizan/







Randers FC - Leicester City 1:3 (0:1)



Góly: 84. Odey - 70. a 74. Maddison, 2. Barnes



/prvý zápas 1:4, postúpil Leicester/

Bratislava 24. februára (TASR) - Futbalisti Sparty Praha nepostúpili do osemfinále Európskej konferenčnej ligy. V odvetnom zápase baráže prehrali na pôde Partizanu Belehrad 1:2, doma podľahli srbskému súperovi 0:1.Slovenský brankár Dominik Holec i obranca Dávid Hancko odohrali v Belehrade celý zápas, Lukáš Haraslín bol na trávniku do 70. minúty. Partizan začal aktívne a už v 7. minúte sa ujal vedenia zásluhou Ricarda Gomesa, ktorý sa pohral s obranou Sparty a strelou po zemi prekonal Holeca. V 24. minúte zvýšil Gomes po rohovom kope hlavičkou na 2:0. Sparte sa už v závere podarilo iba znížiť, keď po prihrávke Hancka sa presadil Hložek.Okrem Partizanu si postup do osemfinále vybojovali aj Leicester City, Olympique Marseille, PSV Eindhoven a Bodo/Glimt. Žreb osemfinále je na programe v piatok o 13.00 SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.