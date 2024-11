Sparta remizovala s Teplicami 1:1, Haraslín s gólovým návratom

česká liga - 16. kolo:



FK Jablonec - FC Baník Ostrava 3:1 (1:1)



Góly: 45. a 84. Alegue, 55. Tekijaški - 35. RIGO



/D. Hollý hral do 70. min - T. Rigo odohral celý zápas, E. Prekop hral do 72. min, M. Rusnák nastúpil v 81. min, D. Holec sedel na lavičke náhradníkov/







1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:1)



Góly: 45.+2 Krmenčík - 23. Stránský



/F. Vaško a P. Blahút odohrali celý zápas - M. Králik odohral celý zápas, A. Kadlec sedel na lavičke náhradníkov/







AC Sparta Praha - FK Teplice 1:1 (0:0)



Góly: 56. HARASLÍN - 61. Knapík



/L. Haraslín hral do 67. min - R. Ludha odohral celý zápas, R. Čerepkai nastúpil v 66. min, D. Danihel sedel na lavičke náhradníkov/

Praha 23. novembra (TASR) - Futbalisti Sparty Praha nezvíťazili už vo štvrtom zápase českej ligy za sebou a v tabuľke im naďalej patrí štvrtá priečka. V sobotnom stretnutí 16. kola doma remizovali s Teplicami 1:1. Jediný gól v drese obhajcov titulu strelil slovenský krídelník Lukáš Haraslín, ktorý sa vrátil do súťažného kolotoča po svalovom zranení.Hráči Baníka Ostrava utrpeli štvrtú prehru v prebiehajúcom ligovom ročníku, keď prehrali na pôde Jablonca 1:3. Od 35. minúty pritom viedli po góle slovenského legionára Tomáša Riga. V drese domácich sa dvakrát presadil Francúz Alexis Alegue. Súboj Slovácka s Mladou Boleslav sa skončil remízou 1:1.