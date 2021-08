Sparta s Hanckom zdolala Karvinú, Matejov skóroval pri výhre Zlína

ČR - liga - 3. kolo:



SK Dynamo České Budějovice – FC Baník Ostrava 1:3 (0:1)



Góly: 58. Bassey – 34. Kuzmanovič, 52. Telour, 88. Lischka



/Králik celé stretnutie – Almási do 62. min/





FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec 1:1 (0:1)



Góly: 67. Král – 9. Rabušic, ČK: 34. Havelka (Liberec)



/Prekop celé stretnutie – Koscelník a Faško celé stretnutie, Meszáros od 61. min/





AC Sparta Praha – MFK Karviná 2:0 (1:0)



Góly: 23. Hložek, 78. Pavelka



/Hancko celé stretnutie – Čmelík do 82. min, Mikuš od 82. min/





FC FASTAV Zlín – FK Teplice 3:0 (1:0)



Góly: 34. MATEJOV, 54. Vraštil, 90. Poznar



/za domácich Matejov do 55. min + gól, Hlinka celé stretnutie/



Praha 7. augusta (TASR) – Český futbalový klub Sparta Praha zvládol generálku na odvetu 3. predkola Ligy majstrov v Monaku. Tím z hlavného mesta krajiny v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zdolal v 3. kole najvyššej súťaže na Letnej Karvinú 2:0. Sparta sa vďaka trom bodom udržala na čele tabuľky.Na druhú priečku poskočil Baník Ostrava, ktorý zvíťazil v Českých Budějoviciach 3:1. Prvé body v novom ročníku si pripísal Zlín, ktorý vyhral nad Teplicami 3:0. O prvý gól domácich sa postaral po polhodine hry slovenský stredopoliar Róbert Matejov.