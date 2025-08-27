< sekcia Šport
Sparta s Haraslínom postúpila do ligovej fázy
V Rige jej stačila aj prehra 0:1.
Autor TASR
Riga 27. augusta (TASR) - Futbalisti Sparty Praha postúpili do ligovej fázy Konferenčnej ligy. V zostave aj so slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom síce v stredajšej odvete play off KL prehrali na ihrisku lotyšského tímu Riga FC 0:1, no v súčte s víťazstvom 2:0 v úvodnom zápase im to stačilo na postup.
Haraslín odohral za český tím celý zápas a v druhom polčase dostal žltú kartu. V pozícii hlavného trénera viedol Rigu Slovák Andrián Guľa.
odveta play off Konferenčnej ligy:
Riga FC - Sparta Praha 1:0 (0:0)
Gól: 68. Iago Siqueira
/L. HARASLÍN odohral celý zápas, v 71. min. dostal ŽK, D. HOLLÝ a J. SUROVČÍK (všetci Sparta) boli na lavičke/
/prvý zápas: 0:2, postúpila Sparta/
