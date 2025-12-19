< sekcia Šport
Sparta s Haraslínom prešla v Konferenčnej lige priamo do osemfinále
Turecký Samsunspor s obrancom Ľubomírom Šatkom nezvládol záver ligovej fázy a musí bojovať v play off o osemfinále.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Sparta Praha potvrdila na záver ligovej fázy futbalovej Konferenčnej ligy silnú formu a po víťazstve nad Aberdeenom 3:0 postúpila priamo do osemfinále. Gólom sa na tom podieľal aj slovenský útočník Lukáš Haraslín. Turecký Samsunspor s obrancom Ľubomírom Šatkom nezvládol záver ligovej fázy a musí bojovať v play off o osemfinále. Tam postúpila aj Sigma Olomouc s dvojicou Slovákov na súpiske, no v jej prípade išlo o jeden z najdramatickejších večerov v histórii súťaže.
Sparta obsadila v ligovej fáze štvrté miesto a vyhla sa februárovému play off. Obranca Pavel Kadeřábek priznal, že európska jeseň vyšla lepšie než tá ligová. „V Európe je to dobré, ale na ligovú tabuľku sa po jeseni nepozerá pekne,“ uviedol podľa českých médií. „Rudí“ majú ambíciu dostať sa až do finále, ktoré sa v máji odohrá v Lipsku, no Kadeřábek zostáva opatrný: „Sú tam veľmi kvalitné tímy, veľa závisí od žrebu. Najbližším cieľom je postup do ďalšieho kola.“ Výhodou priameho postupu je aj fakt, že Sparta nebude hrať vo februári. „Je príjemné, že sa môžeme v tom období sústrediť len na ligu. Musíme to využiť a zlepšiť sa,“ zdôraznil skúsený obranca. Podľa neho sa ligový zlom dostavil po prvej reprezentačnej prestávke. „Zápasy sa nám nedarilo otáčať, stratili sme veľa bodov a Slavia to dokázala využiť,“ zhodnotil Kadeřábek.
Zatiaľ čo Sparta finiš zvládla, Samsunspor doplatil na slabší záver ligovej fázy. Turecký tím prehral v poslednom kole na pôde Mainzu 0:2 a klesol na 12. miesto, čo znamená účasť v play off v pozícii nasadeného tímu. Domáci rozhodli o víťazstve gólom Silvana Widmera tesne pred prestávkou a penaltou Nadiema Amiriho v druhom polčase. Samsunspor pritom vstúpil do posledných dvoch kôl z čela tabuľky. V úvode súťaže nazbieral desať bodov, keď zdolal Legiu Varšava a vysoko vyhral nad Dynamom Kyjev aj Hamrunom Spartans. Následná remíza s Breidablikom však odštartovala pokles formy, ktorý vyústil do prehier s AEK Atény a Mainzom.
Úplne iný príbeh písala Sigma Olomouc, ktorá síce prehrala doma s Lechom Poznaň 1:2, no napriek tomu postúpila do jarnej fázy z posledného 24. miesta. Rozhodol o tom až gól AEK Atény z pokutového kopu v 105. minúte iného duelu, ktorý vyradil rumunskú Craiovu „Zajaci sa počítajú až po love. My sme toho nášho chytili asi až na parkovisku,“ zhodnotil úsmevne tréner Sigmy Tomáš Janotka. Zdôraznil, že postup si jeho tím zaslúžil: „Získali sme sedem bodov a dali viac gólov než súper. Chalani sa zapísali do histórie klubu.“ Emócie na Androvom štadióne sa menili v priebehu niekoľkých minút od sklamania až po eufóriu. Fanúšikovia najprv reagovali kriticky, no po správe o obrate AEK vypukla radosť. „Sklamanie vystriedala obrovská eufória. Postupová matematika bola krutá, ale napokon sa obrátila v náš prospech,“ dodal Janotka, na ktorého lavičke boli slovenský obranca Matúš Malý a brankár Matúš Hruška. Postup do ďalšej fázy znamená pre Sigmu aj výrazný finančný zisk, približne 108 miliónov českých korún (4,43 milióna €). Klub plánuje časť prostriedkov investovať do posilnenia kádra. „Jednoznačne chceme posilniť ofenzívu,“ potvrdil tréner.
