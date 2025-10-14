< sekcia Šport
Sparta s Pavlákom natiahla víťaznú sériu, vyhrala nad Grenoble 4:0
Hokejisti Ilves Tampere sú v Lige majstrov naďalej stopercentní.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. októbra (TASR) - Hokejisti Ilves Tampere sú v Lige majstrov naďalej stopercentní. Fínsky klub uspel aj v utorkovom 6. kole, v ktorom si poradil so švajčiarskym tímom ZSC Lions Zürich 4:1 a s plným počtom bodov vedie tabuľku. Sparta Praha so slovenským obrancom Dominikom Pavlákom si poradila doma s francúzskym HC Grenoble 4:0 a natiahla víťaznú sériu už na štyri zápasy.
Štvornásobný šampión súťaže Frölunda HC vyhral nad švajčiarskym Bernom tesne 4:3 a s 15 bodmi mu patrí v tabuľke naďalej druhé miesto za Ilvesom. Zvíťazil aj ďalší švédsky klub Lulea HF, ktorý zdolal doma talianske Bolzano 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 14. sekunde extra času Mathias Bromé.
Liga majstrov - 6. kolo:
Ilves Tampere - ZSC Lions Zürich 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Góly: 29. a 59. Mäntykivi, 54. Török, 60. Laurell - 60. Andreoff
HC Sparta Praha - HC Grenoble 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 8. Pospíšil, 22. Dzierkals, 31. Irving, 44. Kousal
Frölunda HC - SC Bern 4:3 (0:0, 4:1, 0:2)
Góly: 25. Egli, 32. Stenberg, 33. Tömmernes, 39. Hasa - 36. Bemström, 42. Ejdsell, 60. Müller
Lulea HF - HC Bolzano 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 19. a 36. Koivistoinen, 61. Bromé - 38. Bradley, 59. Schneider
Storhamar Hockey - Pinguins Bremerhaven 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Góly: 17. Sandnes, 28. Dilling Hurröd - 55. Urbas
