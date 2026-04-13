Sparta si vynútila siedmy zápas, Čerešňák pre zranenie nedohral
Autor TASR
Praha 13. apríla (TASR) - Hokejisti pražskej Sparty zdolali v pondelňajšom šiestom zápase semifinálovej série play off českej extraligy na domácom ľade Dynamo Pardubice 3:2. Proti víťazovi základnej časti si tak vynútili rozhodujúci siedmy duel. Slovenský obranca hostí Peter Čerešňák v priebehu stretnutia zamieril do útrob štadióna pre zranenie a stretnutie už nedohral. Jeho spoluhráč a krajan Miloš Kelemen taktiež nebodoval.
česká extraliga - play off
semifinále - 6. zápas /na 4 víťazstvá/:
Sparta Praha - Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Góly: 28. a 33. Špaček, 46. Chlapík - 19. Kaut, 43. Červenka
/stav série: 3:3/
