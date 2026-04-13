Pondelok 13. apríl 2026
Sparta si vynútila siedmy zápas, Čerešňák pre zranenie nedohral

.
Na snímke slovenský hokejový reprezentant a obranca Peter Čerešňák. Foto: TASR Jakub Kotian

Jeho spoluhráč a krajan Miloš Kelemen taktiež nebodoval.

Praha 13. apríla (TASR) - Hokejisti pražskej Sparty zdolali v pondelňajšom šiestom zápase semifinálovej série play off českej extraligy na domácom ľade Dynamo Pardubice 3:2. Proti víťazovi základnej časti si tak vynútili rozhodujúci siedmy duel. Slovenský obranca hostí Peter Čerešňák v priebehu stretnutia zamieril do útrob štadióna pre zranenie a stretnutie už nedohral. Jeho spoluhráč a krajan Miloš Kelemen taktiež nebodoval.



česká extraliga - play off

semifinále - 6. zápas /na 4 víťazstvá/:

Sparta Praha - Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Góly: 28. a 33. Špaček, 46. Chlapík - 19. Kaut, 43. Červenka

/stav série: 3:3/


.

Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína