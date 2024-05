Sparta triumfovala nad Slováckom 4:2, Haraslín strelil gól

Nadstavbová časť českej ligy



skupina o titul - 1. kolo:



FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 3:0 (2:0)

Góly: 10. Cadu, 12. Souare, 62. Chorý

/E. Jirka nastúpil v 78. min, M. Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov - A. Kadlec nastúpil v 38. min/



1. FC Slovácko - AC Sparta Praha 2:4 (1:2)

Góly: 33. Kim, 72. Daníček (z 11 m) - 12. a 24. Kuchta, 63. HARASLÍN, 90.+5 Krejčí (z 11 m)

/P. Blahút hral do 83. min - L. Haraslín hral do 82. min/



štvrťfinále play off o Európsku konferenčnú ligu - 1. zápasy:



FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc 3:1 (3:1)

Góly: 20. CHVÁTAL (vl.), 42. Vašulín, 44. Horák - 13. Šíp

/S. Dancák odohral celý zápas, L. Čmelík nastúpil v 63. min - J. Chvátal odohral celý zápas, D. Ventúra hral do 46. min, T. Digaňa sedel na lavičke náhradníkov/



FK Teplice - FC Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Góly: 56. Fila, 90.+2 Havelka

/R. Ludha odohral celý zápas, R. Čerepkai nastúpil v 67. min, S. Bednár sedel na lavičke náhradníkov - L. Tupta hral do 83. min, L. Letenay sedel na lavičke náhradníkov/



Praha 5. mája (TASR) - Futbalisti Sparty Praha urobili ďalší krok k obhajobe českého titulu. V nedeľnom zápase 1. kola nadstavbovej časti zdolali v skupine o titul Slovácko 4:2, gólom k tomu prispel aj slovenský útočník Lukáš Haraslín. Sparta má na čele tabuľky štvorbodový náskok pred svojím mestským rivalom Slaviou.Viktoria Plzeň zvíťazila nad Mladou Boleslavou 3:0. V tabuľke si tak upevnila pozíciu na tretej priečke, na druhú Slaviu stráca desať bodov a rovnaký počet bodov ju delí od štvrtého Baníka Ostrava.V prostrednej skupine sa súčasne hrali úvodné štvrťfinálové duely play off o Európsku konferenčnú ligu (EKL). Hradec Králové triumfoval nad Olomoucom 3:1, všetky štyri góly padli už v prvom polčase. Domácim pritom dopomohol vlastný gól slovenského obrancu Juraja Chvátala. V ďalšom stretnutí Teplice zdolali Liberec 2:0. Mužstvo, ktoré sa prebojuje do finále, bude o postup do EKL bojovať s 5. tímom skupiny o titul.