Sparta vyhrala v Českých Budějoviciach a vrátila sa na čelo tabuľky

26. kolo českej ligy:



FK Mladá Boleslav - FC Zlín 3:2 (2:1)

Góly: 11. Pulkrab, 15. Ladra, 90.+5 Jawo - 39. Schánělec, 90.+1 Vukadinovič

/Kadlec celý zápas (MB)/



FC Hradec Králové - MFK Karviná 2:1 (1:1)

Góly: 25. Harazim, 65. Spáčil - 35. Klíma (vl.), ČK: 45.+3 Memič (Karviná)

/Čmelík do 90.+1 + ŽK, Dancák do 62. min + ŽK - Holec a Krčík celý zápas, Regáli do 46. min, Ivan od 76. min/



FC Baník Ostrava - FK Teplice 4:1 (2:0)

Góly: 6. Tanko, 22. RUSNÁK, 51. Ewerton, 88. Adediran - 76. Audinis

/Rusnák celý zápas + gól a ŽK, Blažek celý zápas - Ludha celý zápas, Čerepkai od 46. min, bednár od 74./



Dynamo České Budějovice - AC Sparta Praha 0:1 (0:1)

Gól: 17. Birmančevič

/Králik celý zápas, Madleňák do 90. min - Haraslín do 63. min/

Praha 31. marca (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Rusnák prispel gólom k výhre Baníka Ostrava v nedeľňajšom zápase 26. kola českej ligy nad Teplicami 4:1. Sparta Praha vyhrala v Českých Budějoviciach 1:0 a vrátila sa na čelo tabuľky o bod pred Slaviu.