Sparta vyhrala základnú časť českej ligy o dva body pred Slaviou

česká liga - 30. kolo:



SK Dynamo České Budějovice - FK Pardubice 3:1 (1:0)



Góly: 42. a 67. Čermák, 54. Čavoš - 89. Hranáč



/M. Králik a L. Čmelík (obaja Č. Budějovice) odohrali celý zápas/







1. FC Slovácko - FC Zbrojovka Brno 1:0 (1:0)



Gól: 24. Reinberk, ČK: 87. Souček (Brno)







FC Slovan Liberec - AC Sparta Praha 1:3 (1:0)



Góly: 13. Valenta - 90. a 90.+10 Mabil (oba z 11 m), 90.+14 Kuchta



/Ľ. Tupta hral do 77. min - L. Haraslín odohral prvý polčas/







FC Viktoria Plzeň - FK Teplice 1:1 (0:0)



Góly: 85. Chorý - 50. Hyčka



/E. Jirka nastúpil v 65. min/







SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava 1:4 (1:2)



Góly: 45. Zmrzlý - 22., 25. a 80. Tijani, 63. Bitri



/D. Ventúra hral do 76. min, J. Chvátal (obaja Olomouc) odohral prvý polčas/







FK Mladá Boleslav - FC Trinity Zlín 1:1 (1:0)



Góly: 22. Ladra - 75. Simerský



/M. Tomič odohral prvý polčas - F. Balaj hral do 56. min/







SK Slavia Praha - FC Hradec Králové 1:1 (1:1)



Góly: 19. Gabriel (vlastný) - 8. Kučera



/I. Schranz hral do 60. min - P. Bajza odchytal celý zápas + ŽK, M. Trusa hral do 90.+1 min/







Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 4:1 (2:0)



Góly: 9. Matoušek, 21. Jindřišek, 54. Drchal, 89. PREKOP - 79. Šulc



/E. Prekop (Bohemians) nastúpil v 82. min + gól/

skupina o titul: Sparta Praha, Slavia Praha, Viktoria Plzeň, Bohemians Praha 1905, 1. FC Slovácko, Sigma Olomouc



prostredná skupina: Slovan Liberec, FC Hradec Králové, FK Mladá Boleslav, SK Dynamo České Budějovce



skupina o záchranu: FK Jablonec, Baník Ostrava, FK Teplice, Zbrojovka Brno, FK Pardubice, FC Trinity Zlín

Praha 30. apríla (TASR) - Futbalisti Sparty Praha vyhrali základnú časť najvyššej českej súťaže. Do nadstavbovej skupiny o titul pôjdu zverenci dánskeho trénera Briana Priskeho s dvojbodovým náskokom pred mestským rivalom Slaviou, ktorá v nedeľnom zápase 30. kola prekvapujúco iba remizovala doma s Hradcom Králové 1:1. Sparta v paralelne hranom súboji triumfovala 3:1 v Liberci. Všetky góly strelila v úplnom závere, dva z jedenástky.Prvé miesto po základnej časti má pre Spartu okrem domáceho prostredia v dôležitom zápase so Slaviou ešte jednu výhodu - v prípade rovnosti bodov na konci nadstavby by mali "rudí" navrch bez ohľadu na vzájomnú bilanciou so Slaviou.V nedeľňajších zápasoch 30. kola sa z plejády slovenských legionárov presadil iba striedajúci Erik Prekop. Na trávnik prišiel stredopoliar Bohemiansu v 82. minúte a v 89. minúte spečatil triumf "klokanov" nad Jabloncom 4:1. Jeho tím obsadil v základnej časti 4. priečku a predstaví sa v skupine o titul.