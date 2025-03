Sparta vyhrala základnú časť, do štvrťfinále aj Hradec či Brno

Česká extraliga - záverečné 52. kolo ZČ:



BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 5:8 (3:0, 2:1, 0:7)



Góly: 1. Moses, 2. Závora, 12. Pavlík, 28. Moses, 35. Křepelka - 28. Ticháček, 48. Kusý (NEMČÍK), 50. Tralmaks, 52. Procházka, 55. Tralmaks, 55. Komuls, 57. Bláha, 59. Tralmaks







Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)



Góly: 9. Cibulka, 10. M. Beránek, 15. Novák, 33. M. Beránek, 46. Kubíček - 15. Pérez, 48. Průžek







HC Vítkovice Ridera - Mountfield HK 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)



Góly: 12. Hladonik, 56. Fasner - 5. Miškář, 16. Pláněk, 39. Pour (MUDRÁK), 42. Štohanzl







HC VERVA Litvínov - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 29. Hlava (SUKEĽ) - 2. Sikora, 40. KOCH, 59. Růžička







HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)



Góly: 34. Fridrich, 54. KUBÁT - 10. Elson, 20. Šiler, 22. Elson, 23. Nenonen, 48. Malák







HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlove Vary 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)



Góly: 22. Radil, 29. Sedlák, 37. Zbořil, 47. Červenka







HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)



Góly: 60. Špaček, 64. Kempný - 3. Mueller

Praha 4. marca (TASR) - Hokejisti Sparty Praha vyhrali základnú časť najvyššej českej súťaže. Istotu prvého miesta mali už pred zápasom záverečného 52. kola, v ktorom pred vlastnými fanúšikmi zdolali Brno 2:1 po predĺžení. Kometa síce prehrala, ale zabezpečila si priamy postup do štvrťfinále play off z posledného štvrtého miesta, keďže piate Karlove Vary prehrali v Pardubiciach 0:4. Druhý skončil Mountfield HK a tretie Pardubice.Tímy na piatom až 12. mieste si zahrajú predkolo, Kladno skončilo na predposlednom 13. mieste a do baráže o udržanie spadol posledný Olomouc. Predkolo odštartuje v piatok 7. marca, štvrťfinále je na programe od 16. marca a nový majster bude známy najneskôr 29. apríla.Kladno sa rozlúčilo s ročníkom neskutočným obratom. Po dvoch tretinách prehrávalo na ľade BK Mladá Boleslav vysoko 1:5, no siedmimi gólmi v záverečnom dejstve otočilo na 8:5. Výhru režíroval lotyšský útočník Eduards Tralmaks, ktorý strelil hetrik, pridal aj dve asistencie a vďaka tomu sa stal aj najproduktívnejším hráčom základnej časti súťaže. Dokopy nazbieral 51 bodov za 23 gólov a 28 asistencií. O bod menej mal Ondřej Beránek, útočník Karlových Varov sa však mohol tešiť z titulu najlepšieho strelca, ktorý dostal za 30 presných zásahov.Tretí v produktivite skončil Filip Chlapík zo Sparty so 48 bodmi (15+32), o jeden menej mal Jakub Flek z Brna (24+23). Zo slovenských legionárov skončil najvyššie Róbert Lantoši, ktorý v drese Liberca nazbieral 42 bodov (11+31) a v poradí produktivity sa umiestnil na ôsmej priečke. S 31 asistenciami je druhý najlepší nahrávač súťaže. Kapitán Litvínova Matúš Sukeľ (18+17) a Kristián Pospíšil z Brna (8+27) zaznamenali zhodne 35 bodov, o jeden menej mal Alex Tamáši z Hradca (19+15).