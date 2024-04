Sparta zaplatí za výtržnosti fanúšikov v EL pokuty vo výške 51.500 eur

Praha 1. apríla (TASR) - Český klub Sparta Praha dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) pokuty vo výške 51.500 eur za výtržnosti jeho fanúšikov v zápasoch Európskej ligy proti Galatasarayu a Liverpoolu.



Sparta dostala pokutu 15.750 eur za pyrotechniku v hľadisku počas odvetného zápas play off proti istanbulskému klubu, ktorý zverenci trénera Briana Priskeho vyhrali 4:1 a postúpili do osemfinále. V ňom vypadli po debakloch s Liverpoolom 1:5 doma a 1:6 vonku. Sparta musí zaplatiť aj 16.500 eur za pyrotechniku, 16.000 eur za blokovanie priechodov a 3250 eur za hádzanie predmetov na ihrisko v domácom zápase s Liverpoolom, informoval portál idnes.cz.



Trestu sa nevyhla ani Viktoria Plzeň, ktorá musí zaplatiť pokutu 30.000 eur a má podmienečne zatvorenú tribúnu za vhodený pohár, ktorý trafil do zátylku brankára Servette Ženeva Jeremyho Fricka v zápase Európskej konferenčnej ligy.