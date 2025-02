Sparta zdolala Hradec, Hollý skóroval, Holec s čistým kontom

Praha 9. februára (TASR) - Futbalisti Jablonca zvíťazili v nedeľňajšom zápase 21. kola českej najvyššej súťaže nad Slováckom 4:2. Na triumfe domáceho mužstva sa podieľal aj slovenský stredopoliar Dominik Hollý, ktorého gól zo 66. minúty mal prívlastok víťazný. Dvadsaťjedenročný Slovák sa strelecky presadil po necelých dvoch minútach na ihrisku. Jablonec sa v tabuľke posunul na piate miesto, Slovácku patrí 10. priečka.



Baník Ostrava nadviazal na víťazstvo z Liberca (1:0) a rovnakým výsledkom zdolal doma Sigmu Olomouc. Druhé čisté konto za sebou vychytal slovenský brankár Dominik Holec. Baníku patrí v neúplnej tabuľke štvrtá pozícia o bod za Spartou Praha. "Rudí" v nedeľu potvrdili úlohu favorita a na Letnej zdolali Hradec Králové 3:0.







Česká liga - 21. kolo:



AC Sparta Praha - FC Hradec Králové 3:0 (1:0)



Góly: 36. Kuchta, 64. Krasniqi, 69. Vitík



/L. Haraslín hral do 60. minúty, J. Surovčík do zápasu nezasiahol - S. Dancák hral do 59. min, A. Griger odohral celý zápas, L. Čmelík nastúpil v 72. min a videl žltú kartu/







Bohemians Praha 1905 - SK Dynamo České Budějovice 1:0 (1:0)



Gól: 7. Yusuf



/T. Frühwald - J. Kotula, R. Križan (nikto do duelu nezasiahol)/







FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc 1:0 (1:0)



Gól: 31. Buchta



/D. Holec odchytal celý zápas, M. Rusnák nastúpil v 90.+1 minúte - J. Chvátal a T. Digaňa boli na lavičke náhradníkov/







FK Jablonec - 1. FC Slovácko 4:2 (1:0)



Góly: 11. Tekijaski, 52. Jawo, 66. HOLLÝ, 73. Martinec - 57. Havlík, 90.+5 Miškovič



/D. Hollý hral od 64. minúty a strelil gól, S. Nebyla hral do 64. minúty - M. Koscelník hral do 55. min, P. Blahút hral do 77. min/