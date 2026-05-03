< sekcia Šport
Sparta zdolala Jablonec 2:0, na Slaviu stráca pred derby 8 bodov
Sparta je v tabuľke na druhom mieste, na prvú Slaviu stráca osem bodov.
Autor TASR
Plzeň 3. mája (TASR) - Futbalisti Sparty Praha zdolali v zápase 1. kola nadstavbovej časti českej ligy v skupine o titul Jablonec 2:0. O triumfe rozhodli po vylúčení hosťujúceho Eduarda Sobola, keď sa presadili Jan Kuchta a Albion Rrahmani. Skóre sa už nezmenilo ani po tom, čo sa počet hráčov na hracej ploche vyrovnal, keď v 80. minúte videl červenú kartu 17-ročný Lewis Azaka. V drese domácich si štvrté čisté konto v prebiehajúcom ročníku českej ligy pripísal slovenský brankár Jakub Surovčík.
Sparta je v tabuľke na druhom mieste, na prvú Slaviu stráca osem bodov. Najslávnejšie pražské derby je na programe v najbližšom kole, v ktorom si „zošívaní“ budú môcť zaistiť majstrovský titul na pôde svojho najväčšieho rivala. Jablonec je štvrtý, na tretiu Plzeň stráca päť bodov.
Viktoria Plzeň zvíťazila v skupine o titul nad Hradcom Králové 3:1. Hostia síce išli do vedenia v 9. minúte zásluhou Ondřeja Mihálika, no Plzeň stretnutie otočila troma gólmi, na dva z nich prihral Slovák Patrik Hrošovský. Domáci si upevnili v tabuľke tretiu priečku, Hradec je piaty.
Slovácko remizovalo v skupine o udržanie sa s Teplicami vedenými slovenským trénerom Zdenkom Frťalom 1:1. Deľbu bodov zariadil v 79. minúte slovenský obranca Martin Koscelník. Slovácko je však naďalej na barážovej 14. priečke, Teplice zostávajú 13. so šesťbodovým náskokom na barážové pozície.
Sparta je v tabuľke na druhom mieste, na prvú Slaviu stráca osem bodov. Najslávnejšie pražské derby je na programe v najbližšom kole, v ktorom si „zošívaní“ budú môcť zaistiť majstrovský titul na pôde svojho najväčšieho rivala. Jablonec je štvrtý, na tretiu Plzeň stráca päť bodov.
Viktoria Plzeň zvíťazila v skupine o titul nad Hradcom Králové 3:1. Hostia síce išli do vedenia v 9. minúte zásluhou Ondřeja Mihálika, no Plzeň stretnutie otočila troma gólmi, na dva z nich prihral Slovák Patrik Hrošovský. Domáci si upevnili v tabuľke tretiu priečku, Hradec je piaty.
Slovácko remizovalo v skupine o udržanie sa s Teplicami vedenými slovenským trénerom Zdenkom Frťalom 1:1. Deľbu bodov zariadil v 79. minúte slovenský obranca Martin Koscelník. Slovácko je však naďalej na barážovej 14. priečke, Teplice zostávajú 13. so šesťbodovým náskokom na barážové pozície.
nadstavbová časť českej ligy
skupina o titul - 1. kolo:
AC Sparta Praha – FK Jablonec 2:0 (1:0)
Gôly: 45+2. Kuchta, 77. Rrahmani
ČK: 80. Azaka - 43. Sobol (po 2. ŽK)
/J. Surovčík odchytal celý zápas - S. Nebyla hral do 75. minúty, S. Lavrinčík sedel na lavičke/
FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové 3:1 (1:1)
Góly: 11. Ladra, 46. Višinský, 67. Dweh - 9. Mihálik
/P. Hrošovský odohral celý zápas a dvakrát asistoval, D. Krčík odohral celý zápas, D. Ťapaj a M. Tvrdoň sedeli na lavičke - J. Uhrinčať odohral celý zápas, L. Čmelík sedel na lavičke/
skupina o záchranu - 1. kolo:
FK Teplice – 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)
Góly: 15. Mareček - 79. KOSCELNÍK
/M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko a R. Ludha sedeli na lavičke - T. Huk odohral celý zápas, M. Koscelník hral od 62. minúty a strelil gól, A. Fiala a M. Šviderský sedeli na lavičke/
skupina o titul - 1. kolo:
AC Sparta Praha – FK Jablonec 2:0 (1:0)
Gôly: 45+2. Kuchta, 77. Rrahmani
ČK: 80. Azaka - 43. Sobol (po 2. ŽK)
/J. Surovčík odchytal celý zápas - S. Nebyla hral do 75. minúty, S. Lavrinčík sedel na lavičke/
FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové 3:1 (1:1)
Góly: 11. Ladra, 46. Višinský, 67. Dweh - 9. Mihálik
/P. Hrošovský odohral celý zápas a dvakrát asistoval, D. Krčík odohral celý zápas, D. Ťapaj a M. Tvrdoň sedeli na lavičke - J. Uhrinčať odohral celý zápas, L. Čmelík sedel na lavičke/
skupina o záchranu - 1. kolo:
FK Teplice – 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)
Góly: 15. Mareček - 79. KOSCELNÍK
/M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko a R. Ludha sedeli na lavičke - T. Huk odohral celý zápas, M. Koscelník hral od 62. minúty a strelil gól, A. Fiala a M. Šviderský sedeli na lavičke/